Rubel stracił prawie 30 procent. Szokowa podwyżka stóp

Rubel rosyjski zniżkował w poniedziałek rano na rynkach offshore o prawie 30 proc. Kurs dochodził (według kwotowania agencji Bloomberga) do rekordowych 117 rubli za 1 dolara. Później zszedł jednak do 103 rubli, co miało związek z interwencją Banku Rosji.