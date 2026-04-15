Dochody były wyższe o ok. 6,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (118,4 mld zł). Budżet zrealizował 19,3 proc. zaplanowanych dochodów.

Wydatki przekroczyły jedną piątą tego, co zaplanował rząd i parlament. Ich poziom był zbliżony do tego z zeszłego roku.

Wyższe wpływy z podatków, ale ujemny PIT obciąża budżet

Resort podał, że dochody z VAT wyniosły 86,0 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 1,7 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 22,0 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł. Wyższe były także dochody z CIT – 29,1 mld zł, czyli o ok. 3,8 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Budżet centralny nie otrzymał natomiast wpływów z PIT – dochody z tego podatku były ujemne i wyniosły –31,1 mld zł; to o ok. 2,4 mld zł mniej niż w okresie styczeń–marzec 2025 r. Wynika to ze sposobu przekazywania dochodów do jednostek samorządu terytorialnego. Udziały JST w PIT w 2026 r. zaplanowano na 193,8 mld zł.

Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń–marzec 2026 r. wyniosły 43,4 mld zł i były wyższe o 5,2 mld zł, tj. 13,7 proc., rok do roku.

MF podało również, że wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 12,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,1 mld zł niż w pierwszym kwartale zeszłego roku.

W marcu 2026 r. budżet państwa zasiliła kwota z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości ok. 0,7 mld zł. Była ona niższa o ok. 0,3 mld zł, tj. o ok. 31,1 proc., w porównaniu z 2025 r.

Najpoważniejsze wydatki budżetu centralnego to:

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 41,7 mld zł, tj. 20,1 proc. planu

• Obrona Narodowa – 24,2 mld zł, tj. 20,4 proc. planu

• Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – 17,6 mld zł, tj. 32,5 proc. planu

• Obsługa długu Skarbu Państwa – 15,3 mld zł, tj. 17,0 proc. planu

• Zdrowie – 14,7 mld zł, tj. 30 proc. planu

Deficyt budżetu po I kwartale tego roku wyniósł prawie 69,6 mld zł, czyli 25,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok (271,74 mld zł). Po lutym deficyt wynosił prawie 48,5 mld zł.