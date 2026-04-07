Co wojna w Iranie i wyższe ceny oznaczały dla gospodarki w marcu?

W poświątecznym tygodniu do prac powróci Rada Polityki Pieniężnej. Posiedzenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia, decyzja ws. stóp procentowych zapadnie w czwartek. Ekonomiści ankietowani przez „Parkiet” są jednogłośni: Rada pozostawi stopy bez zmian. O tym, że obniżek nie należy się spodziewać, mówili choćby Ludwik Kotecki czy Przemysław Litwiniuk. Ba, członkowie Rady w ostatnich tygodniach coraz częściej musieli się wręcz mierzyć z pytaniami o ewentualną podwyżkę stóp. - Jeśli szok będzie miał charakter długotrwały i będzie się przekładał na wzrost cen usług i innych towarów w sposób dosyć trwały, to taka interwencja może okazać się konieczna – mówił w Radiu ZET Litwiniuk. Na razie na taki ruch jest jednak zdecydowanie za wcześnie.