Prezydentura Donalda Trumpa minimalnie zagraża Polsce

Kuleje także logistyka. Na poziomie międzynarodowym z trudem przychodzi nam to, co udaje się na poziomie krajowym, w którym usługi logistyczne są na najwyższym poziomie. - Jako kraj, geograficznie, rzeczywiście mamy wszystko, przede wszystkim możliwości zaproponowania transportu intermodalnego, czyli obejmującego transport drogowy, morski i kolejowy. Ale od lat specjaliści narzekają na brak spójnej wizji, doinwestowania terminali logistycznych czy regulacji. Głośno było o wielkich armatorach, którzy swoją trasę zatrzymają na Niemczech, omijając zupełnie Polskę. Ma to wpływ choćby na ceny surowców dla polskich importerów. Bez odważnych decyzji na najwyższych poziomach to się nie zmieni – mówi Marcin Wawrzkiewicz z Malcom Finance, fintechu oferującego produkty finansowe dla MŚP w logistyce.

- Złoty utrzymuje wysoką korelację z euro i spodziewałbym się raczej umocnienia dolara względem tych walut - twierdzi Benjamin Avraham z Okoora. - Powodem są choćby cła importowe, zwłaszcza na towarach przemysłowych i surowcach, które celem pobudzenia amerykańskiej gospodarki zapowiada Trump. A ponad 80 proc. polskiego eksportu do USA, wynoszącego w zeszłym roku ok. 11 mld USD, to właśnie towary przemysłowe i surowce - zauważa.