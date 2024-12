Rada Polityki Pieniężnej dopełnia formalności. Byle do wiosny?

W 2025 r. cięcie nawet o 100 pkt baz.?

Od tamtego czasu RPP zyskała przynajmniej dwa argumenty, aby na wizję obniżek stóp patrzeć jeszcze łaskawiej. Po pierwsze, rząd ogłosił podtrzymanie działań osłonowych dla gospodarstw domowych. Cena maksymalna energii 500 zł/MWh będzie obowiązywać przynajmniej do września 2025 r. Co więcej, w międzyczasie prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł wezwać dostawców energii do obniżenia taryf, jeśli hurtowe ceny energii będą spadać. Te decyzje obniżają trajektorię inflacji w 2025 r. (o ponad 1 punkt procentowy względem scenariusza odmrożenia cen energii).

Co ciekawe jednak, w komunikacie po posiedzeniu RPP nie skupiono się na tym elemencie, ale na obawach. „Czynnikiem niepewności dotyczącym oczekiwanego horyzontu powrotu inflacji do celu pozostaje kształtowanie się cen energii ze względu na ich prawdopodobne odmrożenie w drugiej połowie 2025 r., a także wpływ podwyższonej dynamiki cen energii na oczekiwania inflacyjne” – wskazano. „Czynnik działający, na podstawie wcześniejszej komunikacji RPP, w kierunku złagodzenia stanowiska tego gremium, właśnie go zaostrzył” – skomentowali ekonomiści mBanku. Drugim argumentem potencjalnie przybliżającym moment obniżek stóp były dane o PKB za trzeci kwartał. Wskazały one bardzo słaby wzrost konsumpcji prywatnej – tylko o 0,3 proc. rok do roku (wobec prognozowanych 2,8 proc. w ostatniej projekcji NBP). Słowem, dane te zdecydowanie nie potwierdzają obaw, że wysoki wzrost dochodów do dyspozycji w 2024 r. spowodował silny, proinflacyjny boom popytowy. W komunikacie po posiedzeniu RPP zauważono wprawdzie „wyraźne obniżenie się dynamiki konsumpcji”, ale nie rozwinięto tego wątku. Jednocześnie źródłem trosk dla Rady pozostaje uporczywie podwyższona dynamika cen usług, na poziomie blisko 7 proc. rok do roku, napędzana m.in. wzrostem kosztów pracy.

Na dziś średnia prognoz ekonomistów zakłada, że w całym 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy łącznie o około 100 punktów bazowych. Podobne oczekiwania mają także inwestorzy.