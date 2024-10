Ciemne chmury nad resortem ds. mieszkalnictwa. Wiceminister na dywaniku

Wiceminister zajmuje się mieszkaniówką i na niej zarabia. Wezwanie na dywanik

Mówiąc o wspieraniu „jakiejś jednej kategorii podmiotów” minister Paszyk nawiązał do formułowanych w mediach społecznościowych, ale też przez polityków koalicji zarzutów, że programu dopłat do kredytów to program wsparcia deweloperów. Tymczasem atmosfera tylko gęstnieje.

Wirtualna Polska w środowym tekście zarzuciła wiceministrowi Tomczakowi, że bardzo aktywnie zabiega o przeforsowanie ustawy o dopłatach do kredytów, a jednocześnie związana z nim kancelaria notarialna od lat zarabia na pośredniczeniu w transakcjach na rynku pierwotnym (przygotowuje umowy deweloperskie i akty przeniesienia własności). W publikacji czytamy, że choć Tomczak wykazuje w oświadczeniach niewielkie dochody z pracy na rzecz kancelarii (zawiesił działalność wchodząc do rządu w grudniu 2023 r.), to większość dochodów prawdopodobnie trafia do wspólniczki-żony (małżeństwo ma rozdzielność majątkową). W artykule nie znalazł się komentarz Tomczaka ani informacja, że polityk był o niego proszony.

„Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk bardzo poważnie traktuje doniesienia medialne, które pojawiły się w artykule opublikowanym w jednym z portali internetowych, dlatego w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów. MRiT przykłada wielką wagę do transparentności i zgodności z prawem oraz zasadami etycznymi działań podejmowanych przez członków kierownictwa resortu. Jeżeli doniesienia medialne się potwierdzą, spotkają się ze stanowczą reakcją” – napisało biuro prasowe resortu poproszonego przez nas o komentarz.

Na platformie X pojawiły się żądania dymisji Tomczaka formułowane przez posłanki Magdalenę Biejat i Marcelinę Zawiszę.



Kilka slajdów zamiast „bardzo szczegółowych analiz”

Również w środę ukazał się tekst „Dziennika Gazety Prawnej” – gazeta poprosiła resort rozwoju o udostępnienie „bardzo szczegółowych analiz” o których wiceminister Tomczak wspomniał na niedawnym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Polityk mówił wtedy, że z analiz wynika, iż bez programu spadnie podaż, a ceny wzrosną. Ministerstwo udostępniło jedynie opinię Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą stricte kosztów budowlanych oraz sporządzoną przez siebie prezentację multimedialną na wrześniowe posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.