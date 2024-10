GUS: Inflacja w Polsce we wrześniu już blisko 5 proc. Oto co i jak podrożało

Niemniej dynamika cen towarów również wyraźnie urosła – aż do 4,2 proc. rok do roku. To najwięcej od grudnia 2023 r. To wspomniany efekt niskiej bazy sprzed roku, ale też m.in. częściowego odmrożenia cen energii z lipca (wtedy roczna dynamika cen towarów podskoczyła o ponad 2 pp. – z 1,3 do 3,5 proc.) oraz kwietniowej podwyżki VAT na żywność. Zgodnie z danymi GUS, żywność podrożała we wrześniu o 4,7 proc. rok do roku, w tym zdecydowanie najmocniej masło (o blisko 21 proc.). Z drugiej strony, np. cukier potaniał przez rok o blisko 27 proc. O blisko 10 proc. droższe niż przed rokiem jest utrzymanie domu, w tym m.in. woda i kanalizacja podrożały o około 12-13 proc., gaz o blisko 17 proc., a prąd o ponad 21 proc.

Co dalej z inflacją w Polsce?

Jak wynika z najnowszych prognoz ekonomistów dla „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, inflacja na zbliżonym poziomie do wrześniowego powinna utrzymywać się do końca roku. Mediana prognoz to 4,9 proc. średnio w ostatnim kwartale. Na początku przyszłego roku inflacja powinna wzrosnąć, według konsensusu prognoz w okolice 5,5 proc. średnio w pierwszym kwartale. Wpłynie na to znów m.in. efekt niskiej bazy sprzed roku, acz dodatkowo dynamikę cen podbić może odmrożenie cen nośników energii. O ile do tego dojdzie: resorty finansów oraz klimatu i środowiska wciąż to zapowiadają, ale wątpliwość stanowi kwestia sfinansowania tej obietnicy.

Czytaj więcej Prognozy gospodarcze Rośnie wiara w cięcie stóp w I połowie 2025 r. Wśród ekonomistów zwiększyła się w ciągu ostatnich miesięcy wiara w to, że obniżki stóp procentowych w Polsce ruszą już w pierwszej połowie 2025 r. – wynika z kwartalnych prognoz w konkursie organizowanym przez „Parkiet”.

Mniej więcej od wiosny inflacja w Polsce powinna opadać, według mediany prognoz ekonomistów do 5,1 proc. średnio w drugim kwartale i 3,7 proc. w trzecim. Ten trend spadkowy powinien być potem kontynuowany, acz ekonomiści mają różne prognozy kiedy inflacja zejdzie poniżej 3,5 proc., czyli górny próg odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Zdaniem niektórych dojdzie do tego już w drugiej połowie 2025 r., zdaniem innych dopiero w 2026 r.