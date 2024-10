Rośnie wiara w cięcie stóp w I połowie 2025 r.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Nierówności szans mają się dobrze. "Segregacja' postępuje" Mimo rosnącego poziomu dochodów na mieszkańca, w większości krajów EBOR między 2016 a 2023 r. powiększyły się nierówności szans – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Roczna dynamika konsumpcji prywatnej, choć wciąż solidna, ma lekko spowalniać, według konsensusu nawet poniżej 4 proc. rok do roku (z 4,7 proc. w drugim kwartale br.). Stopniowo wygasać będzie efekt dużego wzrostu dochodów do dyspozycji z 2024 r. (podwyżka płacy minimalnej o ok. 20 proc., 20–30-procentowe podwyżki w budżetówce i edukacji, podwyżka 500+ do 800 zł). W 2025 r. skala wzrostu płacy minimalnej i w sferze budżetowej będzie wyraźnie niższa, acz wciąż dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw powinna pozostać relatywnie wysoka, zapewne niewiele poniżej 10 proc. rok do roku. – Dodatkowo, biorąc pod uwagę spadek inflacji w drugiej połowie 2025 r., znów wzrosnąć powinna wtedy też realna dynamika płac – zauważa Kurtek.

Tegoroczny wysoki wzrost dochodów jest wykorzystywany częściowo na odbudowę oszczędności, co może sprzyjać wygładzaniu konsumpcji w dłuższym okresie. Zdaniem części ekonomistów nasza względna ostrożność zakupowa w pewnej mierze może wynikać także z obaw o sytuację na rynku pracy. – Ostatnia fala zwolnień może nie była bardzo dotkliwa w liczbach, ale jako pracownicy czujemy, że nie jest już tak bezpiecznie – uważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Z wrześniowych danych GUS o koniunkturze konsumenckiej wynika, że obawy przed bezrobociem są najwyższe od półtora roku. Konsensus prognoz ekonomistów dla stopy bezrobocia na najbliższe kwartały jest jednak względnie stały – na poziomie około 5–5,3 proc.

Monika Kurtek oczekuje, że sytuacja w 2025 r. powinna sprzyjać utrzymaniu przyzwoitej dynamiki konsumpcji prywatnej. – Nie spodziewam się fajerwerków. Niemniej jeżeli inflacja będzie spadać, RPP zacznie obniżać stopy, a w danych będziemy widzieli przyspieszający wzrost gospodarczy, to myślę, że część gospodarstw domowych nabierze chęci do większej konsumpcji – prognozuje.