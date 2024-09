Ekonomiści ING Banku Śląskiego zwracają przy tym jednak uwagę na jeszcze inny czynnik.„Niepokoi uporczywe utrzymywanie się cen usług powyżej 6 proc. rok do roku i brak tendencji spadkowej w tym obszarze” – komentują.

Sierpniowe dane potwierdziły, że inflacja w Polsce wciąż wiedziona jest właśnie przede wszystkim przez ceny usług, napędzane m.in. wysoką dynamiką wynagrodzeń. Urosły one rok do roku o 6,2 proc. Z danych GUS wynika np., że usługi kosmetyczne i fryzjerskie podrożały rok do roku o 8,6 proc., opieka społeczna o ponad 11 proc. W gastronomii i hotelarstwie ceny urosły o 7,5 proc. rok do roku, a w edukacji o 9 proc.

W tym samym czasie towary podrożały o 3,6 proc., w tym żywność o 4 proc. W dużej mierze to efekt powrotu do stawki VAT 5 proc. na żywność w kwietniu br., Jednocześnie ekonomiści zwracają uwagę, że w sierpniu obserwowany regularnie wakacyjny spadek cen żywności (efekt sezonowych minimów cen owoców i warzyw) był niewielki – raptem o 0,1 proc. względem lipca. To może być niekorzystny prognostyk na resztę roku.

W porównaniu z lipcem br,, w sierpniu poziom cen konsumpcyjnych w Polsce urósł o 0,1 proc. Skala oczywiście bardzo niewielka, ale – pomijając lata 2021-2022, gdy procesy inflacyjne były potężnie rozpędzone – ostatni raz ceny w sierpniu względem lipca urosły w 2006 r.