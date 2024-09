Polska liderem wzrostu w regionie

– Cieszę się, że możemy być współgospodarzami tego raportu – powiedział Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego. Jego zdaniem wartością raportu jest analiza tego, co się wydarzyło, pokazanie tempa zmian rozwojowych, ale przede wszystkim możliwość zastanowienia się nad przyszłymi działaniami na tej podstawie. Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie powinny być przydatne dla wszystkich osób, które chcą nadawać ton życiu publicznemu w Polsce, które chcą podejmować ważne reformy, dostosowujące nas do zmieniającego się świata – stwierdził Berdychowski.

Jakie modele rozwojowe na przyszłość

Drugi raz do analizy polskich naukowców przyłączyli się analitycy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który jest zaangażowany w wydanie publikacji.

– Ten rok jest szczególny, to rok 20-lecia przystąpienia Polski i innych krajów regionu do Unii Europejskiej – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI. Także ona podkreśliła kompleksowość publikacji. – Jest to raport, który w sposób trafny porównuje różnego typu tendencje czy trendy na przestrzeni lat i pokazuje różnice w poszczególnych modelach gospodarczych. To kompendium wiedzy, które może posłużyć do dyskusji podczas wielu paneli – dodała. Jej zdaniem raport pokazuje, jak zmieniła się gospodarka i życie społeczne w regionie, ale stawia też pytania o innowacyjność, o przezwyciężanie barier dla biznesu.

Zagadnienia poruszone w raporcie będą tematami paneli dyskusyjnych w środę i czwartek podczas Forum Ekonomicznego.

Z raportu wynika, że Polska osiągnęła najszybszy wzrost gospodarczy w latach 2004–2023, na poziomie 3,8 proc., wśród 11 krajów regionu.

Zbliżone pod tym względem wyniki uzyskały jeszcze tylko Rumunia, Słowacja i Litwa. W całej UE wyższe tempo wzrostu było udziałem jedynie Irlandii i Malty. Kraje regionu po 20 latach członkostwa nadrobiły 29 pkt proc. dystansu rozwojowego w stosunku do średniej unijnej. Równocześnie wyprzedziły też pod względem poziomu PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) dwa kraje „starej” Unii – Grecję i (niektóre z nich) Portugalię, odrabiając przy tym większą część dystansu rozwojowego (blisko 41 pkt proc. z 52 pkt proc. w 2004 r.) do całej grupy krajów śródziemnomorskich.