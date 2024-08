Nowe dane GUS o stanie polskiej gospodarki. Zaskakujące ożywienie inwestycji

Analitycy Banku Pekao uważają jednak, że wzrost konsumpcji prywatnej rośnie powoli, uwzględniając ok. 12 proc. tempo wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że część gospodarstw domowych odbudowuje oszczędności.

Pozytywne zaskoczenie: inwestycje i spożycie publiczne

GUS podał, że spożycie publiczne jest w tym roku stabilne, w II kwartale wyniosło 10,7 proc. (w I kw. 10,9 proc.). Jest to element, którego nie przewidziała część ekonomistów. „Konsumpcja publiczna jest trudna do prognozowania, gdyż nie ma dobrych korelatów (takich jak sprzedaż detaliczna dla konsumpcji prywatnej). Jest to przybliżona miara wielkości sektora publicznego, który w ostatnim czasie dynamicznie rośnie za sprawą m.in. podwyżek płac w budżetówce oraz zbrojeń. Ten efekt niedługo się wyczerpie, ale stanie się to nieco później niż nam się dotąd wydawało” – napisali w komentarzu ekonomiści Banku Pekao.

W ocenie Moniki Kurtek pozytywnym zaskoczeniem jest wzrost inwestycji w gospodarce. Z danych GUS wynika, że wzrosły one o 2,7 proc. (przy spadku o 1,8 proc. w I kw.).

Wcześniej było wiadomo, że w drugim kwartale silnie spadły (o ponad 8 proc. r/r) inwestycje dużych firm (zatrudniających powyżej 49 osób), co sugerowało pogłębienie spadku inwestycji ogółem w gospodarce. - Tak się jednak nie stało, dynamika powróciła do wartości dodatnich. Na pewno po części jest to zasługa samorządów, które inwestycje w umiarkowanym tempie kontynuują (wzrost nominalny wyniósł 5,8 proc. r/r), dokładają się prawdopodobnie także małe firmy – komentuje ekonomistka. I dodaje, że są to dobre wiadomość z punktu widzenia wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole uważa, że wyższa od przewidywań ekonomistów dynamika nakładów publicznych wynikała z prefinansowania KPO lub zakupów sprzętu w zakresie obrony narodowej.