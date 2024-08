Gigantyczny deficyt budżetu państwa

Po stronie wydatków można też mówić o rekordach. W budżecie państwa oraz w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2025 zabezpieczono na obronę narodową 186,6 mld zł, co stanowi 4,7 proc. PKB. Dla porównania, w 2024 r. było to 4,2 proc. Historycznie duży, do ponad 221,7 mld zł, ma być też wzrost na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ).

Na program mieszkaniowy zarezerwowano ok. 4,2 mld zł (w tym pomysły tanich kredytów na start), mają się też znaleźć pieniądze na likwidację naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zbycia środków trwałych i 1,6 mld zł na miesięczne wakacje od ZUS. Kontynuowane mają być też kluczowe programy społeczne, zarówno te „stare”, takie jak 800+, 13. i 14. emerytura, jak i nowe, takie jak „Aktywny rodzic” (8,4 mld zł) i renta wdowia (3,2 mld zł). Wynagrodzenia w budżetówce mają wzrosnąć o 5 proc.

Ekspansywna polityka fiskalna zamiast redukcji deficytu

– W nowym budżecie zwraca uwagę oparcie go na mniej konserwatywnych założeniach makroekonomicznych niż przyjęte wcześniej – komentuje Marcin Luziński, ekonomista Santander BP. Obecnie rząd zakłada, że PKB w przyszłym roku urośnie o 3,9 proc., a inflacja – o 5 proc., wcześniej było to odpowiednio 3,7 proc. oraz 4,1 proc. Moim zdaniem te założenia są dość optymistyczne i nieco zbyt ambitne. Nie zdziwiłbym się, gdyby założenia co do dochodów, np. z VAT, nie zostały zrealizowane i ostatecznie deficyt sektora przebije 6 proc. PKB – ocenia Luziński.

– Druga rzecz: ścieżka fiskalna jest wyraźnie mniej ambitna, niż zakładano w Wieloletnim Planie Fiskalnym z kwietnia – podkreśla ekonomista. Tamten dokument przywidywał redukcję deficytu z 5,1 proc. PKB w 2024 r. do 4,4 proc. PKB w 2025 r. i wzrost długu do 57,3 proc. PKB. Teraz rząd przekonuje, że deficyt zostanie zredukowany z 5,7 proc. PKB w 2024 r. do 5,5 proc. PKB w 2025 r.