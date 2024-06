Rząd Tuska nie chce płacić za winy PiS

– Moim zdaniem wydatki socjalne typu 800+ są pierwszym kandydatem do cięć w ramach redukcji deficytu – komentuje z kolei Marcin Zieliński, główny ekonomista fundacji FOR. Jak uzasadnia, program 800+ nie spełnił swojego celu zwiększania dzietności, a efekt likwidacji ubóstwa wśród dzieci można uzyskać w inny, tańszy sposób. Podobnie jest z dodatkowymi emeryturami – to jedynie zasypywanie problemów wynikających z niskiego wieku emerytalnego kobiet.

Niemniej również zdaniem Zielińskiego gabinet premiera Tuska nie zdecyduje się na tak drastyczne kroki. Tym bardziej że cały nadmierny deficyt, wbrew fali oskarżeń, które pojawiły się w mediach społecznościowych, nie jest winą obecnego rządu, tylko poprzedników, czyli rządu PiS. – Ponowne nałożenie na Polskę procedury EDP to w całości „zasługa” rządu PiS – podkreśla też Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. To za czasów PiS deficyt skoczył do nadmiernych poziomów, choć premier Mateusz Morawiecki do ostatniej chwili przekonywał, że finanse publiczne są w świetnej kondycji.

Zaciskanie pasa jest konieczne

Jeśli nie cięcia wydatków, to co może nas czekać? Sławomir Dudek ocenia, że wyznaczona przez KE ścieżka redukcji deficytu może być relatywnie łagodna. – Ale nawet jeśli tak będzie, nie ma miejsca na rozluźnianie fiskalne. Odwrotnie, musimy zaciskać pasa. Może nie o kilka dziurek, może wystarczy o jedną czy dwie, ale i tak oznacza to, że nie ma miejsca na radykalną obniżkę podatków i składek czy wprowadzanie nowych wydatków – zaznacza Dudek.

– Jeszcze nie znamy wszystkich wytycznych KE. Być może w ramach nowej polityki budżetowej, wdrażanej po okresie pandemicznym, będą one dla nas trochę łagodniejsze – komentuje Marcin Mrowiec, ekspert ekonomiczny Grant Thornton. – Ale i tak konieczne będzie dostosowanie fiskalne rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, co oznacza, że bez wyraźnego ograniczenia wydatków czy wzrostu dochodów jednak się nie obędzie – podkreśla Mrowiec.