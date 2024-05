"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1)" - czytamy w komunikacie.Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6% r/r, ceny nośników energii odnotowały spadek o 1,8%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrost o 3,6%.W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3%, ceny nośników energii odnotowały spadek o 0,2%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 0,3%.Konsensus rynkowy wynosił: +2,8% r/r i +0,4% m/m.