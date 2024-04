Prof. Maciej Bałtowski, UMCS: Euro to ważny motor integracji Europy

Co do tego, że rolnicy należą do największych beneficjentów integracji europejskiej, ekonomiści nie mają w zasadzie wątpliwości. Tak wynika z ostatniej sondy wśród uczestników panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, w której pan również wziął udział. Skąd w takim razie antyunijne nastroje, które widać na protestach rolników?

Sądzę, że w kwestii rolnictwa władze Unii Europejskiej popełniły pewne błędy. Unijna polityka rolna, polegająca na dopłatach i kontrolowaniu produkcji oraz cen w pewnym sensie chroniła rolników przed światem zewnętrznym. To w swoim czasie było właściwe podejście. Ale tej protekcjonistycznej polityce powinna towarzyszyć restrukturyzacja rolnictwa, transformacja. Takie zmiany oczywiście następują, ale chyba jednak za wolno. Dlatego ten system, który dzisiaj istnieje, jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Zresztą UE rozumie, że potrzebne są nowe zasady, stąd właśnie Zielony Ład. Protesty to jest zjawisko towarzyszące przejściu od tego starego do nowego ładu.

Transformację gospodarczą z lat 90. XX w. też większość ekonomistów ocenia pozytywnie, ale w tym przypadku sporo się jednak mówi także o kosztach. Czy integracja europejska również pociągnęła za sobą jakieś koszty, których można było uniknąć?

Jeśli jakieś koszty były, to niewielkie. Polska w takim miejscu, w jakim się znajduje, między Niemcami a Rosją, nie ma alternatywy wobec bardzo silnego związku z Zachodem. Jesteśmy na granicy dwóch cywilizacji i możemy być po jednej lub po drugiej stronie. Niektórzy mówią o kosztach utraty suwerenności, ale mają archaiczne rozumienie tego pojęcia.

Nasza integracja z Unią Europejską nie została jeszcze zakończona: nie przyjęliśmy euro, do czego zobowiązaliśmy się w traktacie akcesyjnym. Czy w interesie Polski leży odwlekanie tej decyzji tak długo, jak to jest możliwe, czy powinniśmy już o wprowadzeniu euro poważnie pomyśleć?

Ja jestem zwolennikiem przyjęcia euro. Oczywiście, strefa euro ma swoje problemy, integracja walutowa była prowadzona nieco pochopnie. Ale euro jest bardzo silnym motorem integracji europejskiej. A w dwubiegunowym świecie z wyraźną dominacją Stanów Zjednoczonych i Chin Europa musi się integrować, jeżeli chce zachowywać konkurencyjność i odgrywać inną rolę niż skansenu. Oczywiście, co często podkreśla np. prof. Kołodko, równie ważne jak to, kiedy przyjmiemy euro, jest to, po jakim kursie je przyjmiemy.