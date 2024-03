Inflacja zmalała wyraźnie poniżej celu NBP

Jak oszacował wstępnie GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w marcu o 1,9 proc. rok do roku po zwyżce o 2,8 proc. w lutym i 3,7 proc. w styczniu. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się wyniku na poziomie 2,1 proc.

Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. rocznie, tolerując przejściowe odchylenia o 1 pkt proc. w każdą stronę. W marcu po raz pierwszy od lutego 2021 r. inflacja znalazła się poniżej tego celu. Poniżej 2 proc. była poprzednio dokładnie pięć lat temu, w marcu 2019 r.

Do ostrego spadku inflacji w ostatnich miesiącach w największym stopniu przyczynia się normalizacja cen żywności. W marcu żywność i napoje bezalkoholowe podrożały jedynie o 0,2 proc. rok do roku, najmniej od stycznia 2016 r., po 2,7 proc. w lutym. Wyhamowanie wzrostu cen żywności w ujęciu rok do roku to w pewnej mierze skutek wysokiej bazy odniesienia sprzed roku. Na to jednak nakładają się bieżące tendencje związane z sytuacją na globalnym rynku surowców rolnych oraz konkurencją sieci handlowych w Polsce. Konsekwencją tych zjawisk jest to, że w marcu ceny żywności były o 0,2 proc. niższe niż w lutym, gdy z kolei były o 0,4 proc. niższe niż w styczniu. Takiej przeceny żywności w tym okresie roku nie było w Polsce co najmniej od 2010 r.

Ceny nośników energii zmalały w marcu o 2,6 proc. rok do roku po zniżce o 3 proc. w lutym. Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 4,5 proc. rok do roku po 6,4 proc. w lutym. Jak zauważyli na X. (dawniej Twitter) ekonomiści z ING Banku Śląskiego, do spadku inflacji o 14 pkt proc. od marca 2023 r. w największym stopniu przyczyniły się właśnie tendencje w zakresie cen nośników energii, paliw i żywności.