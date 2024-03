Jak tłumaczy NBP, różne miary inflacji bazowej obliczane są po to, aby lepiej zidentyfikować źródła i charakter zmian cen w gospodarce. CPI z pominięciem cen żywności i energii, które są pod dużym wpływem czynników globalnych, to wskaźnik, który „pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ”.

Szybki wzrost płac winduje ceny usług konsumpcyjnych

Z czego wynika brak wiary ekonomistów w to, że inflacja bazowa jest na drodze do celu NBP? Główną przyczyną jest szybki wciąż wzrost płac, który winduje ceny usług konsumpcyjnych. W lutym wzrosły one o 7 proc. rok do roku po zwyżce o 7,6 proc. w styczniu i 8,2 proc. w grudniu. Dla porównania, towary podrożały o 1,4 proc. po 2,4 proc. w styczniu i 5,5 proc. w grudniu. O ile zwyżki cen towarów tłumione są przez tendencje na rynku surowców energetycznych i rolnych, aprecjację złotego oraz dążenie firm do zmniejszenia zapasów, o tyle na rynku usług takich hamulców nie ma.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Utrwalenie się inflacji powyżej celu NBP to wciąż realny scenariusz – W warunkach deficytu pracowników w Polsce utrzymywała się będzie presja na wzrost płac, która z kolei w sektorze usług będzie powodowała wzrost cen – uważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

- Wskutek narastającej presji ze strony wzrostu jednostkowych kosztów pracy, spadek inflacji bazowej zostanie wg nas zatrzymany, a w II połowie roku dojdzie nawet do jej lekkiego wybicia. Na koniec roku spodziewamy się inflacji bazowej na poziomie 5 proc. rok do roku – prognozują ekonomiści z Santander BP.



Analitycy z Credit Agricole Bank Polska również wątpią w to, że inflacja bazowa utrzyma się w trendzie spadkowym. Według nich dołek wyznaczy ona jednak w II kw. 2025 r. (na poziomie 2,9 proc. rok do roku), a dopiero później znów przyspieszy z powodu ożywienia gospodarczego w Polsce i wśród głównych partnerów handlowych Polski.