Krótki flirt inflacji z celem NBP. Najniższy poziom od 3 lat

Ceny nośników energii zmalały w lutym o 3 proc. rok do roku po 3,1 proc. w styczniu. Takie zniżki cen w kategorii, która obejmuje prąd, gaz i opał, są największe od lipca 2016 r. W stosunku do stycznia ceny zmalały o 0,1 proc. W lutym o 3,2 proc. w stosunku do stycznia podrożały za to paliwa do prywatnych środków transportu. W rezultacie w ujęciu rok do roku spadek cen paliw zwolnił do 6,4 proc. rok do roku z 8,3 proc. w styczniu.

Ogółem CPI wzrósł w stosunku do stycznia o 0,3 proc. To zwyżka nie odbiegająca znacząco od sezonowego wzorca.

Na podstawie piątkowych danych ekonomiści szacują (oficjalne dane opublikuje w poniedziałek NBP), że tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen nośników energii, paliw i żywności, wyniosła w lutym około 5 proc. rok do roku, najmniej od listopada 2021 r. To właśnie ta część inflacji może mieć w najbliższym czasie największe znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli inflacja bazowa będzie utrzymywała się stale wyraźnie powyżej celu NBP, a tak sugeruje obecnie większość prognoz, RPP będzie skłaniała się ku stabilizacji stóp procentowych.

Skład CPI w każdym roku odzwierciedla strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w roku poprzednim. Aktualizacja tego koszyka daje więc wgląd w to, jak zmieniały się wzorce konsumpcyjne. Co widać w piątkowych danych?

Udział żywności i napojów bezalkoholowych w CPI wzrósł do 27,6 proc. z 27 proc. w ub.r. To odzwierciedlenie szybkiego wzrostu cen towarów z tej kategorii w 2023 r. Mocno, z 19,6 do 20,4 proc., wzrósł udział kosztów użytkowania mieszkania lub domu (to kategoria uwzględniająca m.in. nośniki energii, ale też czynsze). Więcej na ten cel przeznaczaliśmy poprzednio w 2016 r.

Do poziomu sprzed pandemii Covid-19 wraca stopniowo udział wydatków na hotele i restauracje: wynosi obecnie 5,6 proc. po 5,1 proc. w ub.r. i 4,8 proc. rok wcześniej. W 2019 r., ostatnim roku przed pandemią, statystyczne gospodarstwo domowe przeznaczało na hotele i restaurację 6,1 proc. wydatków (czyli taka była waga tej kategorii w CPI w 2020 r.). Do normy wraca również udział w CPI wydatków na rekreację i kulturę, który wynosi obecnie 6,3 proc. po 6,1 proc. w ub.r.