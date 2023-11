Podwyższona niepewność zamroziła stopy procentowe

Niejasność co do polityki regulacyjnej i fiskalnej nowego rządu i jej wpływu na inflację wymaga stabilizacji stóp procentowych – mówił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Powrót do podwyżek stóp procentowych jest według niego mało prawdopodobny.