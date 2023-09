Gorąco na placach budów

Jak podał w czwartek GUS, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu wzrosła realnie (tzn. w cenach stałych) o 3,5 proc. rok do roku po zwyżce o 1,1 proc. w lipcu i 1,5 proc. w czerwcu. Ten wynik zdecydowanie przebił przeciętne szacunki ekonomistów w ankiecie „Parkietu”, które wskazywały na powtórkę lipcowej zwyżki.

Reklama

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja budowlana w sierpniu również była realnie o 3,4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Co jednak ważniejsze, podskoczyła aż o 2 proc. w stosunku do lipca. To największa miesięczna zwyżka aktywności w budownictwie od stycznia br.

Czwartkowe dane potwierdzają, że kołem zamachowym budownictwa są obecnie inwestycje infrastrukturalne. Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wzrosła w sierpniu o 11,8 proc. rok do roku, tak samo jak w lipcu. To najlepsze wyniki od lutego. Ekonomiści wiążą to z pośpiechem w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020 (bieżący rok jest ostatnim na wykorzystanie tych funduszy).

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Odbicie popytu, lepsze nastroje Polaków. Wydatkowy szał zaczął się na dobre Sprzedaż detaliczna towarów zmalała w sierpniu realnie o 2,7 proc. rok do roku, ale w stosunku do poprzedniego miesiąca ponownie mocno wzrosła. Od maja podskoczyła już o ponad 3 proc.

Aktywność w zakresie robot budowlanych specjalistycznych, które obejmują m.in. przygotowanie gruntów pod budowę, zwiększyła się w sierpniu o 0,9 proc. rok do roku po zniżce o 3,4 proc. w lipcu. Poprawę widać również w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja sprzedana budynków zmalała w sierpniu o 5 proc. rok do roku, najmniej od lutego, po zniżce o 7,8 proc. w lipcu.