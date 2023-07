Wykonanie budżetu państwa za 2022 rok. Podwójna kasa państwa

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Deficyt w kasie państwa dynamicznie rośnie Po maju deficyt budżetowy to już niemal 20 mld zł wobec 10 mld zł po kwietniu. Kuleją wpływy z podatku PIT i niespodziewanie – także z CIT. Rząd po raz kolejny zmienia regułę wydatkową.

W swojej analizie NIK szacuje, że koszty obsługi obligacji emitowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w szczególności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy oraz przez Polski Fundusz Rozwoju) w całym okresie ich zapadalności będą o ponad 12,2 mld zł od kosztów, jakie poniósłby budżet państwa na obsługę skarbowych papierów wartościowych.

O komentarze do słów prezesa Najwyższej Izby Kontroli poprosiliśmy rzeczników rządu i PFR. Napiszemy o nich, kiedy je uzyskamy.

Finansowy akt oskarżenia

- To co mówi prezes NIK, to niemal jak akt oskarżenia – komentował na twitterze Sławomir Dudek prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Przypomniał, że IFP od dawna apeluje: "Dosyć oszukiwania społeczeństwa. Budżet łamie konstytucję. Łamie prawo obywatelskie do wiedzy o finansach państwa".

Pierwszy raz w historii III RP rząd otrzymał negatywną ocenę od Najwyższej Izby Kontroli za wykonanie budżetu państwa w 2022 r. To skutek wspomnianego wyprowadzania ogromnych wydatków kasy państwa poza budżet i kontrolę parlamentu.