NBP: Szansa na powrót inflacji do celu w 2025 r. jest mała

Gospodarka krajowa Już dziś płaca minimalna w Polsce jest zróżnicowana Podwyżki płacy minimalnej nie wpływały w Polsce mocno na wyższe wynagrodzenia, które kształtują siły rynku. W efekcie zmalały nierówności dochodowe – mówi dr hab. Marek Kośny, profesor ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Lepsze perspektywy rynku pracy

Jednym ze źródeł tej rewizji są lepsze perspektywy rynku pracy. O ile w marcu analitycy z NBP spodziewali się, że stopa bezrobocia będzie stopniowo rosła z 3,3 proc. w br. do 4,3 proc. w 2025 r., o tyle obecnie oczekują jej zwyżki z 3 do 4 proc. Szybszy ma być za to wzrost wynagrodzeń. W tym roku, jak oczekują obecnie analitycy z DAiBE, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 12,6 proc., w 2024 r. o 9,2 proc., a w 2025 r. o 6,7 proc. Poprzednie prognozy wskazywały na wzrost płac w tych latach o – odpowiednio – 12, 8,1 i 6,5 proc.

Konsekwencją rozgrzanego rynku pracy będzie m.in. powolne opadanie tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii i żywności. W marcu analitycy z DAiBE sądzili, że w tym roku wyniesie ona 10,3 proc., a w kolejnych dwóch latach zmaleje do 6 proc. i 3,7 proc. Obecnie spodziewają się, że inflacja bazowa w tym roku wyniesie 10,5 proc., aby w 2024 r. zmaleć do 6 proc., a w 2025 r. do 4 proc.

Główna miara inflacji (wskaźnik cen konsumpcyjnych – CPI) ma opadać nieco szybciej niż inflacja bazowa: z 11,9 proc. w br., do 5,2 proc. w 2024 r. i 3,6 proc. w 2025 r. Prawdopodobieństwo, że w IV kwartale 2025 r. inflacja będzie w paśmie dopuszczalnych wahań wokół celu NBP (od 1,5 do 3,5 proc.) analitycy z tej instytucji oceniają obecnie na 28 proc. (przy założeniu niezmienionych stóp procentowych). W marcu to prawdopodobieństwo było takie samo.