Możliwa obniżka stóp tuż po wakacjach

Prezes NBP zapytany w piątek o to, czy możliwa będzie obniżka stóp we wrześniu, powiedział, że nie jest to wykluczone. Część ekonomistów spodziewa się, że inflacja znajdzie poniżej 10 proc. już w sierpniu, o czym RPP dowie się przed wrześniowym posiedzeniem. Jednocześnie, jak sugerował prezes Glapiński, już lipcowa projekcja DAiBE NBP wskazuje w jego ocenie na powrót inflacji do celu.

- Inflacja spada na łeb, na szyję. Można powiedzieć, że na złamanie karku – podkreślał prezes NBP, odnosząc się do wstępnego szacunku GUS, wedle którego w czerwcu wyniosła ona 11,5 proc. rok do roku po 13 proc. w maju i ponad 18 proc. w lutym. Jak dodał, ważne jest to, że w czerwcu i maju poziom cen nie zmienił się w ujęciu miesiąc do miesiąca. – Ceny stoją w miejscu. Podstawowa miara inflacji to zmiana cen rok do roku, ale to czasem odzwierciedla zmiany cen z poprzedniego roku - tłumaczył.

Zarys lipcowej projekcji znalazł się w czwartkowym komunikacie RPP. Wynikało z niego, że inflacja w Polsce wyniesie w tym roku najprawdopodobniej 11,9 proc. (to środek przedziału, w którym inflacja znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem), a w kolejnych dwóch latach obniży się do 5,3 i 3,6 proc. W piątek prof. Glapiński pokazał wykres, który sugeruje, że pod koniec 2025 r. inflacja znajdzie się poniżej 3,5 proc., ale wciąż będzie powyżej celu. Jednocześnie sam prezes NBP sugerował, że taki scenariusz uznałby za realizację celu.

Prezes Glapiński podkreślał, że łagodzenie polityki pieniężnej będzie ostrożne, tzn. stopy będą obniżane o 0,25 pkt proc. Ekonomiści z ING BSK, którzy jako pierwsi wpisali do swoich prognoz obniżkę stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu, w piątek ocenili, że kolejna nastąpi w październiku. To oznaczałaby dwie obniżki jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.