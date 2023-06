Stopy procentowe powinny być wyższe

Wspomniała pani o ciasnym rynku pracy. Ostatnio widać jednak pewne ochłodzenie na tym rynku, w kwietniu wyhamował nawet wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Spadek inflacji sprawi zapewne, że w ujęciu realnym to przeciętne wynagrodzenie wkrótce zacznie rosnąć, ale gospodarstwa domowe patrzą raczej na płace nominalne. Wolniejszy wzrost płac nie będzie tłumił skłonności do wydawania?

Po pierwsze, z tych comiesięcznych danych, do których pan nawiązuje, dowiadujemy się o średnich zarobkach tylko 6,5 mln osób z około 17 mln pracujących w Polsce. Co więcej, te dane trzeba oglądać bardzo ostrożnie. Są to, po pierwsze, tylko szacunki, które firmom wolno korygować do trzech miesięcy wstecz. A po drugie co roku w styczniu GUS zmienia próbę, więc nie ma szczególnego sensu analizować dynamiki rok do roku. Co kwartał, z pewnym opóźnieniem, dochodzą dane dotyczące kolejnych około 3 mln pracujących. Dochody pozostałych pozostają okryte mgłą agregacji w szacunku PKB i są często rewidowane. Moglibyśmy mieć znacznie lepszą wiedzę o płacach, np. z danych ZUS, tak jak robią inne rozwinięte kraje – ale nie mamy. Wzrost płac do kwietnia nie wykazywał żadnych oznak hamowania, w niektórych dużych sekcjach usługowych podwyżki były równoznaczne z roczną dynamiką płac rzędu 20-25 proc. Kwiecień był rzeczywiście słabszy, ale jeden miesiąc nie pozwala na wyciąganie żadnych wniosków, ty bardziej, że czeka nas jeszcze druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Pod względem wzrostu zatrudnienia 2022 r. był rekordowo udany, a w 2023 r., choć szału nie ma, nadal średnio jesteśmy nad kreską. Dane ZUS potwierdzają dalszy wzrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego roku. Bezrobocie było, jest i pozostanie niskie. Podsumowując, obecna sytuacja na rynku pracy nie ma nic wspólnego z recesją, a nawet ze spowolnieniem.

Załóżmy, że wzrost płac nie będzie hamował. Czy w takich warunkach nie da się inflacji sprowadzić do celu? Przecież wzrost kosztów pracy nie był źródłem inflacji. Przeciwnie, udział tych kosztów w całkowitych kosztach firm w ostatnich latach malał.

W ekonomii, poza celem inflacyjnym, niewiele liczb ma sens w oderwaniu od pozostałych. Wzrost płac mógłby być bardzo wysoki i nie dokładać się do inflacji, gdyby odzwierciedlał równie wysokie tempo wzrostu wydajności, tymczasem ono pozostaje rachityczne. Oczywiście, firmy mają jakąś poduszkę finansową. Mogą dawać podwyżki i być może nawet nie w całości przerzucać wzrost kosztów pracy na wyższe ceny. Tyle, że takie rozsynchronizowanie może być tylko przejściowe. Obecnie jednostkowe koszty pracy w przemyśle rosną w tempie ponad 17 proc. rocznie i ten wzrost przyspiesza. Jeśli będzie akceptacja dla wzrostu cen po stronie konsumentów, nie zobaczymy spadku marż tylko podtrzymanie inflacji. A dlaczego w warunkach rosnących płac konsumenci mieliby zmniejszyć akceptację dla wzrostu cen?

Przywołała pani opublikowany w środę raport OECD, którego autorzy oceniają, że stopa referencyjna NBP powinna wynosić 7,25 proc. Propozycje takich niewielkich podwyżek zawsze prowokują pytanie: co one miałyby zmienić? Co dałaby nam główna stopa NBP wyższa o 0,5 czy nawet 1 pkt proc.?