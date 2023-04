Jak podał w środę GUS, w urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było niespełna 847 tys. bezrobotnych, o 18 tys. mniej niż w lutym. To oznacza, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała z 5,5 do 5,4 proc. – zgodnie z szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”.

Spadek bezrobocia w marcu to zjawisko sezonowe, powtarzające się co roku. Ale w tym roku, jak wskazują dane GUS, liczba bezrobotnych w marcu zmalała (o 2 tys.) nawet po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych. W przeszłości w okresach spowolnienia gospodarczego (np. w latach 2011-2013 r. i potem w 2020 r.) zdarzały się wzrosty tak liczonej liczby osób bezrobotnych. Co więcej, stopa bezrobocia zmalała też w stosunku do marca poprzedniego roku: o 0,4 pkt proc.

Dobrą informacją jest również to, że liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw (podmioty z co najmniej 10 pracownikami) po trzech z rzędu miesiącach spadku w marcu wzrosła o 5 tys. Co więcej, o 2 tys. zwiększyła się liczba pracowników w przetwórstwie przemysłowym, która wcześniej malała nieprzerwanie przez 10 miesięcy (łącznie o 24 tys. osób).

To kontrastuje z wcześniej opublikowanymi danymi, wedle których przeciętne zatrudnienie (przeliczone na pełne etaty) w sektorze przedsiębiorstw zmalało w marcu o 9 tys. etatów – co jest zjawiskiem dla tego zjawiska nietypowym. Zestawienie tych dwóch statystyk sugeruje, że w minionym miesiącu w sektorze przedsiębiorstw przybyło pracowników pracujących na niepełny etat.

W danych GUS zauważalne jest jednak także osłabienie zapotrzebowania na pracowników. Na koniec marca w urzędach pracy były niespełna 62 tys. ofert pracy, o 35 proc. mniej niż przed rokiem. W samym marcu pojawiło się niespełna 97 tys. ofert pracy, o 31 proc. mniej niż przed rokiem.