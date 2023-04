Nadwyżka Polski na rachunku obrotów bieżących podskoczyła do niemal 2,6 mld euro z 2,1 mld euro miesiąc wcześniej, kilkakrotnie przebijając szacunki większości ekonomistów. Kluczową rolę w poprawie salda obrotów bieżących odgrywa rosnąca skokowo nadwyżka w handlu towarami.

Jak podał NBP, wartość polskiego eksportu towarów zwiększyła się w lutym (licząc w euro) o 10 proc. rok do roku po zwyżce o 13,1 proc. w styczniu. Z kolei wartość importu zmalała o 5,4 proc. rok do roku po zwyżce o 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści szacowali przeciętnie, że dynamika eksportu wyniosła 11,2 proc. (po 10,8 proc. w styczniu, jak pokazywały wstępne dane NBP), a dynamika importu nieco ponad 2 proc. (po 3,1 proc.). Pierwszy od ponad dwóch lat spadek wartości importu, będący skutkiem korekty cen surowców, ale też osłabienia popytu konsumpcyjnego nad Wisłą, w połączeniu z szybkim wzrostem wartości eksportu, sprawił, że nadwyżka Polski w handlu towarami sięgnęła w lutym 2,2 mld euro. To najlepszy wynik od co najmniej 2004 r. W styczniu nadwyżka wyniosła niespełna 1,6 mld euro, a wcześniej przez 19 miesięcy z rzędu Polska miała w handlu towarowym deficyt.