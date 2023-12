Puchnie nadwyżka handlowa

Mamy niemal jasną deklarację ze strony najważniejszego banku centralnego na świecie, że w przyszłym roku dojdzie do cięcia stóp procentowych. Co ważniejsze Fed niemal sprostał w pełni oczekiwaniom rynkowym dotyczącym potencjalnych obniżek, co doprowadziło do sporej reakcji na rynku. Tracił amerykański dolar, spadały rentowności, rosły ceny akcji, a złoto powróciło powyżej 2000 USD. Dzisiaj mamy jednak kolejne ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na najważniejsze waluty na świecie. Czeka nas decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego, Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego.