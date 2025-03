Eksport do USA, import z Chin

Większość niemieckiego eksportu trafiła do Stanów Zjednoczonych. Po uwzględnieniu sezonowości i kalendarzowości eksport spadł o 4,2 proc. w porównaniu z grudniem 2024 r., a wartość eksportu spadła do 13,0 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 0,9 proc. do 6,7 mld euro. Eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,7 proc. do 6,8 mld euro.

Większość importu w styczniu 2025 r. pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Towary o wartości 12,9 mld euro zostały stamtąd zaimportowane, w ujęciu kalendarzowym i sezonowo wyrównanym. Był to spadek o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 6,5 proc. do 8,0 mld euro. Import ze Zjednoczonego Królestwa wzrósł o 18,8 proc. do 3,6 mld euro w tym samym okresie.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł o 7,2 proc. do 0,6 mld euro w styczniu 2025 r. w porównaniu z grudniem 2024 r. i spadł o 9,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 r. Import z Rosji spadł o 15,7 proc. do 0,1 mld euro w styczniu 2025 r. w porównaniu z grudniem 2024 r. i był niższy o 37,7 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 r.