Gospodarka w coraz większej równowadze

Tradycyjnie już Polska odnotowała w październiku nadwyżkę w międzynarodowej wymianie usług. Tym razem wyniosła ona jednak 3008 mln zł, najmniej od marca. W tle było lekkie przyspieszenie wzrostu przychodów z zagranicznej sprzedaży usług (do 4,6 proc. rok do roku, z 1,5 proc. we wrześniu) i znacznie silniejsze przyspieszenie w imporcie usług (do 9,6 proc., z 2,2 proc. miesiąc wcześniej).

Spodziewane pogorszenie bilansu handlowego

– Spodziewamy się pogorszenia bilansu handlowego Polski w przyszłym roku. Prawdopodobnie zobaczymy deficyt w handlu towarami z powodu szybko rosnącej konsumpcji Polaków – ocenia Sebastian Sajnóg, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Silne odbicie popytu konsumpcyjnego nad Wisłą będzie napędzało import, a jednocześnie wzrost eksportu – z powodu słabych rokowań strefy euro – może pozostać niemrawy.

Większymi optymistami są ekonomiści z ING BSK. Według nich 2023 r. zakończy się nadwyżką Polski na rachunku obrotów bieżących rzędu 1,1 proc. PKB, po deficycie na poziomie 2,2 proc. PKB w 2022 r. W 2024 r. nadwyżka powiększy się – ich zdaniem – do 1,4 proc. PKB.