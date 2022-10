Firma Grant Thornton od 11 lat pyta średnie i duże firmy, jak planują zmieniać ceny w kolejnych 12 miesiącach. – To przedsiębiorcy zwykle najlepiej czują, po jakich cenach będą sprzedawane towary i usługi w ich branżach – tłumaczy. Jak pokazuje najnowsze badanie, już 76 proc. średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów. Jednocześnie tylko 2 proc. chce je obniżać. Wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi więc 74 pkt proc. To zdecydowanie najwyższy wynik w 11-letniej historii badania.

Grant Thornton zauważa przy tym, że jego wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen skutecznie prognozował dotąd inflację, tzn. był silnie skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami dynamiki cen. – Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji średnio do około 16 proc. Biorąc pod uwagę, że dotąd w poszczególnych miesiącach 2022 r. średnia dynamika cen wynosiła 13,3 proc., oznaczałoby to, że pod względem spadku wartości siły nabywczej pieniądza byłby to rok jeszcze gorszy niż obecny, a poszczególne odczyty inflacji mogłyby niekiedy przebijać poziom nawet 20 proc. – czytamy w raporcie.

Na 29 krajów objętych najnowszym badaniem International Business Report prowadzonym przez Grant Thornton International tylko w trzech odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek średnich i dużych firm planujących podwyżki cen. To Argentyna (82 proc.), Nigeria (79 proc.) i Irlandia (77 proc.). Najniższe wyniki odnotowano w gospodarkach azjatyckich – Korei Południowej (35 proc.) i Chinach (38 proc.). Skłonność do podnoszenia cen w różnym stopniu rośnie na całym świecie, nie tylko w Polsce.