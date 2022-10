Ulgi podatkowe, rządowe granty oraz postępująca digitalizacja procesów prawno-podatkowych- to atuty Polski pomagające nam skutecznie zabiegać o inwestorów z zagranicy. Tak wynika z raportu „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów w sektorze produkcji, który działająca na rynku nieruchomości firma JLL przygotowała we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz ALTO.

Według raportu, zagraniczni inwestorzy w przemyśle prowadząc biznes w Polsce mają wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego zarówno ze źródeł krajowych, jak i Unii Europejskiej.

Te ulgi i dofinansowania przekładają się na zwiększone zainteresowanie polskim rynkiem, co pokazał zeszły rok, który był rekordowy pod względem napływu inwestycji z zagranicy. Z udziałem PAIH zrealizowano wtedy w naszym kraju projekty o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld euro. To 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019.

Jak przypominają autorzy raportu, zagraniczne firmy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku CIT w ramach ogólnopolskiego programu Polskiej Strefy Inwestycji, następczyni Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 2018 r. zwolnienie podatkowe jest dostępne w każdej lokalizacji w Polsce, w tym w dużych aglomeracjach. Oprócz zachęt podatkowych, inwestorzy mogą też liczyć na granty rządowe, przyznawane na realizacje najbardziej strategicznych projektów o znacznych nakładach inwestycyjnych i określonym poziomie nowego zatrudnienia. Dodatkowym atutem Polski jest również postępująca digitalizacja kwestii prawno-podatkowych.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce może być natomiast brak pewności i przewidywalności, co do możliwych zmian regulacji prawno-podatkowych- przyznają eksperci JLL.

Z kolei dane PAIH wskazują, że ubiegłoroczny rekord może zostać pobity w tym roku, bo realizowanych projektów o kapitale zagranicznym jest jeszcze więcej niż rok wcześniej. Agencja obsługuje 214 aktywnych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 11,6 mld euro, a deklarowane zatrudnienie w związku z planowanymi inwestycjami mogłoby przekroczyć 63 tys. osób w ciągu najbliższych kilku lat.