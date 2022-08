Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 4,9 proc., podobnie jak w czerwcu – podał w środę GUS. To rekordowo niski poziom.

Reklama

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej w sierpniu i we wrześniu stopa bezrobocia może jeszcze spaść do 4,8 proc., potem lekko wzrosnąć do 5 proc. w grudniu (co oznacza poziom o 0,4 pkt proc. niższy niż rok wcześniej).

Z kolei według Mateusza Zielonki, eksperta Konfederacji Lewiatan, bezrobocie w tym roku będzie spadać aż do 4,5 proc. w grudniu. Jednocześnie zauważa on już pierwsze jaskółki dekoniunktury, takie jak spadek liczby ofert pracy czy liczby wakatów. W ankietach GUS już trzy czwarte firm nie planuje wzrostu zatrudnienia. – Ale rynek pracy jako ostatni zareaguje na pogorszenie koniunktury– wyjaśnia.