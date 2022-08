Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca tego roku wynosiło ok. 1 bln 199 mld zł, co oznacza wzrost o 30,4 mld zł w porównaniu z końcem maja i o 60,7 mld zł w porównaniu z końcem 2021 r. – podało dziś Ministerstwo Finansów.

Taki przyrost jest znacznie większy niż wynikałoby to ze wstępnych szacunków podawanych w ubiegłym miesiącu. Wówczas resort oceniał, że zadłużenie Skarbu Państw zwiększyło się w czerwcu o 11,5 mld zł miesiąc do miesiąca i wynosiło 1 bln 180 mld zł.

Główną przyczyną tej korekty jest wzrost długu krajowego. Wcześniej resort podawał, że na koniec czerwca wynosił on ok. 916 mld zł, w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że było to jednak 935 mld zł. Dług zagraniczny wynosił zaś w tym okresie (zarówno wedle wstępnych szacunków jak i obecnych) – ok. 263,5 mld zł.

Ministerstwo oszacowało też w poniedziałkowym komunikacie, że zadłużenie SP na koniec lipca 2022 r. wyniosło ok. 1 bln 184 mld zł co oznaczało spadek o 14,8 mld zł miesiąc do miesiąca. Przy czym dług krajowy spadł do 911 mld zł, a dług w walutach obcych wzrósł do ok. 273 mld zł.