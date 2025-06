Miesiąc akcji amerykańskich, ale polskie wciąż kontrolują górę tabeli

Po nerwowym na wielu parkietach kwietniu, maj przyniósł wyraźne umocnienie rynków akcji. Szczególnie mocne były Stany Zjednoczone, ale także i polskie spółki kontynuowały tegoroczną, dynamiczną wspinaczkę. Mniej kolorowo było z funduszami papierów długoterminowych.

Polskie akcje wciąż mocne

Najlepiej wyskok amerykańskich akcji obrazuje wynik flagowego funduszu Skarbca TFI, inwestującego w spółki wzrostowe, który wypracował w maju aż 18,2 proc. zysku, choć jego wynik od początku roku to „ledwie” 7,9 proc. W zeszłym miesiącu lepszy był tylko lewarowany fundusz pasywny na Nasdaq. Zyskiwały również spółki związane z technologią blockchain. Portfel takich firm, którym zarządza Supefund TFI, przyniósł w maju 16 proc. zysku, ale od początku roku pozostaje mocno (14,4 proc.) pod kreską.

W ogólnym zestawieniu najlepszych wyników z maja roi się od funduszy akcji amerykańskich i nic dziwnego, bo i w podziale na kategorie grupa ta wypracowała 6 proc. zysku, a fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (gdzie USA to największa część tortu) przeciętnie wypracowały 6,6 proc. Obie wspomniane kategorie funduszy w maju znalazły się na czele tabeli, aczkolwiek tylko jedna, szersza, może się pochwalić także dodatnim wynikiem po pięciu miesiącach tego roku. Fundusze skupione tylko na USA notują średnio 3,6-proc. zniżkę.

Ogółem wszystkie fundusze akcji finiszowały w zeszłym miesiącu z zyskiem. Co ciekawe, najsłabsze w tej klasie aktywów były polskie akcje, ale zysk w wysokości 2,1 proc. (uniwersalne) czy 2,7 proc. (małe i średnie spółki) to oczywiście żaden wstyd. Zwłaszcza że fundusze akcji polskich uniwersalne zdołały z końcem maja przebić się przez 20-proc. stopę zwrotu od początku roku. Portfelom małych i średnich firm zabrakło ledwie 0,3 pkt proc. Od obu kategorii funduszy polskich akcji w tym roku silniejsze są jedynie fundusze europejskich rynków wschodzących, aczkolwiek są to ledwie trzy rozwiązania. Najwyższa w tym roku stopa zwrotu nadal należy jednak do funduszy metali szlachetnych. W maju portfele te wypracowały średnio 1,3 proc. zysku, powiększając wynik za pięć miesięcy do 26,8 proc.