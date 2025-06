Nasze akcje prawie jak złoto

Tomasz Matras, dyrektor rynków akcji, TFI PZU, przypomina, że polski rynek akcji w tym roku jest beneficjentem globalnego przepływu kapitału do Europy. – Oczywiście gros środków trafia na giełdy rynków Europy Zachodniej, ale sytuacja gospodarcza i perspektywy polskiej gospodarki nie umknęły uwadze inwestorów. O sile polskiej gospodarki świadczą także fundamenty i wyniki spółek notowanych na GPW. A te w ostatnich kwartałach wyglądają naprawdę atrakcyjnie – twierdzi. – To wszystko sprawia, że indeksy polskiej giełdy od początku roku należą do światowej czołówki pod względem stopy zwrotu. Taka sytuacja wpisuje się w nasz scenariusz, który prezentujemy od kilku kwartałów – podkreśla Matras. Jak jednak przyznaje, po tak silnym wzroście nie wykluczamy jakiejś korekty na rynku akcji. – W perspektywie średnio- i długoterminowej cały czas podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do rynku akcji, a polski rynek na tle innych nadal wygląda atrakcyjnie – twierdzi ekspert TFI PZU.

Maj był świetnym miesiącem dla funduszy akcji amerykańskich i ogółem – rynków rozwiniętych. Wiele tego rodzaju produktów wypracowało w zeszłym miesiącu dwucyfrowe stopy zwrotu, choć z wynikami od początku roku bywa już różnie.

Michał Cichosz, zarządzający Skarbca TFI, przewiduje, że najbliższe tygodnie upłyną raczej pod dyktando wydarzeń geopolitycznych, bo po praktycznie zakończonym sezonie wyników w Stanach Zjednoczonych większość spółek będzie w informacyjnym okresie zamkniętym, więc trudno spodziewać się istotnych zmian, jeśli chodzi o czynniki fundamentalne. .