Warto także odnotować blisko 15-proc. stopę zwrotu Total FIZ, zarządzanego przez Konrada Łapińskiego, który jednocześnie zarobił o 4,5 pkt proc. więcej niż średnio w rok. Zarządzany przez Dawida Czopka Polaris FIZ osiągnął natomiast 6,5-proc. zysk w zeszłym roku. – Z jednej strony wynik ten nas cieszy, bo to kolejny rok z dodatnią stopą zwrotu w funduszu i w dodatku powyżej tego, co można było otrzymać na większości lokat, ale z drugiej strony poniżej naszych „dwucyfrowych” ambicji – przyznaje zarządzający. Jak wspomina, w ubiegłym roku na dodatni wynik funduszu zapracowały polskie spółki o średniej kapitalizacji oraz banki. – Dobry wynik osiągnęliśmy także na części zagranicznej funduszu, choć w tym przypadku trudno było pobić benchmarki w dużej mierze złożone z bardzo mocnych w ubiegłym roku Nvidii w USA, czy SAP w Niemczech – analizuje. – Zdecydowanie negatywnie do wyniku funduszu kontrybuowały akcje polskich spółek ze „stajni” Skarbu Państwa. Liczyliśmy, że po okresie bardzo słabego ładu korporacyjnego w tych spółkach, potrzeba bardzo niewiele, żeby poprawić ich postrzeganie i zmniejszyć dyskonto w stosunku do zagranicznych odpowiedników. Niestety, jak wiemy to nie nastąpiło – komentuje zarządzający Polaris FIZ.

Nisko zawieszone oczekiwania wobec GPW

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zarządzających FIZ-em jest Grzegorz Witkowski, założyciel Insignis FIZ. Ten fundusz ma blisko dziesięcioletnią historię, w 2024 r. zarobił 12,1 proc. Fundusz wykorzystuje możliwości, jakie daje działanie w formule FIZ, w tym m.in. dźwignię finansową, instrumenty pochodne i krótką sprzedaż akcji. Do tego ma charakter neutralny rynkowo, co oznacza, że choć inwestuje w notowane na GPW akcje, to jego wyniki mają bliską zera korelację z koniunkturą na giełdzie. Jest to możliwe dzięki stałemu, a nie oportunistycznemu zabezpieczaniu posiadanych pozycji poprzez technikę krótkiej sprzedaży, co daje możliwość osiągania pozytywnych stóp zwrotu także na spadkowym rynku – strategia sprawdziła się m.in. w trakcie bessy 2022 r., kiedy przy WIG-u spadającym o 17,1 proc. fundusz zarobił 6,3 proc. Przez dziesięć lat działania fundusz tylko raz – w 2020 r. – był pod kreską. Jak tłumaczy Grzegorz Witkowski, prezes Insignis TFI, był to skutek próby wyjścia w tamtym czasie z inwestycjami na rynki zagraniczne.

Insignis TFI ma też drugi, młodszy fundusz – Insignis Long FIZ, skupiający się na polskich akcjach i zarządzany aktywnie, którego zadaniem jest uzyskiwanie wyniku lepszego od WIG. Zeszły rok zamknął z 10-proc. zyskiem.

Wśród największych szans dla GPW na 2025 r. Witkowski wymienia oczekiwany spadek stóp procentowych, który będzie skutkował wzrostem wycen akcji oraz zakończenie wojny na Ukrainie, które skokowo poprawiłoby nastawienie do polskiego rynku. Atrakcyjny z długoterminowej perspektywy jest także startowy poziom wycen, który dla WIG wynosi obecnie około ośmiokrotność zysku netto (C/Z) przy długoterminowej średniej na poziomie około 12-krotności. Wśród ryzyka wymienia wyniki wyborów prezydenckich i ewentualne głębsze spowolnienie gospodarcze, które dodatkowo komplikowałoby kwestię redukcji deficytu budżetowego. – Polski rynek zależy mocno od napływu kapitału z zagranicy, stąd jego zmienny charakter. Po 2023 r., kiedy GPW była jedną z najlepszych giełd na świecie przyszedł 2024 r., w którym znalazła się w samym ogonie stawki. Przy nisko zawieszonych oczekiwaniach może się więc zdarzyć, że 2025 r. przebije oczekiwania największych optymistów, jak było dwa lata temu – mówi.

Od 2019 r. Insignis TFI widnieje na liście zarządzających w Polsce częścią aktywów Norges Banku – największego państwowego funduszu świata, co w połączeniu z aktywami zarządzanych własnych funduszy czyni Insignis jednym z największych inwestorów instytucjonalnych na GPW.