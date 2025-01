Prognozy analityków i zarządzających na 2025 r. Foto: Parkiet

– Są zbyt nisko wycenione, aby je ignorować. Spółki mają konstruktywne podejście do 2025 r., jeżeli chodzi o biznes – dodaje o polskich akcjach Fryderyk Krawczyk, dyrektor inwestycyjny VIG/C-Quadrat TFI. Ale także przewiduje sporą zmienność na globalnych rynkach akcji.

Dariusz Świniarski ze Skarbca TFI w kontekście amerykańskich akcji zwraca uwagę na dwie kwestie – pozytywna to zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w szerokiej gospodarce, co powinno dać spółkom na świecie impuls do wzrostu marż i przyspieszenia dynamiki zysków. Do tego amerykańskie firmy wspierać będzie proces deregulacji i usuwania barier wzrostu przez nową administrację. – Czynnikami ryzyka będą, oprócz geopolityki, protekcjonizm oraz jego wpływ na globalną wymianę handlową, co w połączeniu z wymagającymi wycenami w USA i napływem na rynek spekulacyjnego kapitału implikuje wzrost zmienności i płaskie zachowanie amerykańskich akcji w okresie całego 2025 r. – mówi zarządzający Skarbca TFI.

Co do rynków wschodzących to największą zagadką pozostają Chiny. – Tamtejszy rynek akcji w 2024 r. mocno skarcił inwestorów obstawiających spadki, po tym jak władze Państwa Środka zapowiedziały monetarne i fiskalne wsparcie gospodarki. Problem w tym, że kraj ten cały czas nie uporał się z problemami (m.in.: niski popyt wewnętrzny i kryzys na rynku nieruchomości) – analizuje Niedzielewski. – Po drugiej stronie mamy gwiazdę ostatnich dwóch lat – czyli Indie. To wciąż atrakcyjny rynek, jednak hinduska giełda wyceniona jest aktualnie najwyżej w historii (a tania nigdy nie była), przez co potencjał wzrostowy przynajmniej w krótkim terminie może być ograniczony – przyznaje.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Nasz portfel edukacyjny w ubiegłym roku ponownie się sprawdził +16 proc. – to hipotetyczny wynik portfela edukacyjnego złożonego z trzech klas aktywów w ubiegłym roku. Na dłuższą metę ta przykładowa, prosta strategia inwestycyjna pozwoliłaby uzyskać stopy zwrotu konkurujące z akcjami i złotem, przy zmienności bliższej raczej obligacjom.

Wysokie rentowności obligacji dają poduszkę

Jeśli chodzi o przyszłość obligacji, to najczęściej mowa jest o wzrostach cen (spadkach rentowności), ale sporo jest też głosów za utrzymaniem dochodowości na podobnych poziomach jak na koniec 2024 r., a nawet ich wzrostach. Bartosz Tokarczyk z Noble Funds TFI przyznaje, że obligacje skarbowe mają za sobą kilka słabych miesięcy. – Nie sprzyjały im m.in. niepewność związana z przyszłą polityką prowadzoną przez Donalda Trumpa oraz nieustająco wysoka podaż nowych emisji. Przeceny szczególnie dotkliwie dotknęły obligacji o dłuższych terminach zapadalności. Obecnie w USA inwestorzy wyceniają już tylko symboliczne obniżki stóp procentowych, ale jak najbardziej widzimy podstawy do tego, aby rentowności za oceanem wzrosły jeszcze mocniej – przyznaje Tokarczyk. – Nieco wyższe prawdopodobieństwo przypisujemy jednak scenariuszowi, że w perspektywie roku znajdą się one na niższych poziomach niż obecnie – dodaje.