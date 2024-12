Pekao TFI zwycięzcą rankingu na najlepsze towarzystwo

Zwycięstwo Pekao TFI w rankingu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” to doskonałe podsumowanie pracy naszego zespołu inwestycyjnego. Cieszę się, że po raz kolejny pokazaliśmy powtarzalne, bardzo dobre wyniki zarządzania naszymi funduszami, które plasują je w czołówce na tle grup porównawczych. Jako najdłużej funkcjonujące na rynku TFI dobrze wiemy, że utrzymanie wysokich wyników w dłuższym okresie i ich powtarzalność to właśnie to, czego oczekują nasi klienci.

Cieszę się również, że ponownie udowodniliśmy, że potrafimy zarządzać na różnych rynkach i w bardzo zmiennych warunkach. Dobiegający końca rok jest bardzo dobry, ale pozwolę sobie przypomnieć, że w poprzedniej edycji rankingu TFI „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” w 2022 r. również uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce zestawienia, w roku, który był bardzo trudny dla inwestorów. To pokazuje, że przeprowadzona kilka lat temu reorganizacja naszego zespołu inwestycyjnego przyniosła wymierne efekty.

Rok 2024 zaczynaliśmy z uzasadnionymi obawami o losy koniunktury gospodarczej w USA oraz oczekiwaniami na znaczące cięcia stóp procentowych. Tymczasem sama gospodarka amerykańska trzymała się znacznie lepiej, niż oczekiwano, a skala cięć stóp procentowych była znacznie mniejsza od prognoz z 2023 r. W Polsce również przechodziliśmy burzliwą ewolucję oczekiwań co do działań Rady Polityki Pieniężnej. W 2024 r. nie brakowało gwałtownych wydarzeń politycznych o dużym znaczeniu dla rynków. W wakacje ponownie powrócił strach o amerykańską koniunkturę i nastąpiła gwałtowna korekta na rynkach akcji. Dla zarządzających polskimi aktywami olbrzymim wyzwaniem była jesień, a w szczególności negatywny wpływ tzw. Trump trade na rynki wschodzące i wzrost ryzyka wynikający z eskalacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Mimo tej sekwencji niespodziewanych wydarzeń z dużym wpływem na rynek i przy konieczności ciągłego weryfikowania naszych wcześniejszych scenariuszy i oczekiwań mogę z satysfakcją powiedzieć, że ponownie daliśmy radę.

Krzysztof Mazurek prezes, Rockbridge TFI

Kończący się 2024 r. był dobry dla branży TFI. Rosnąca nadpłynność sektora bankowego oraz dobre wyniki inwestycyjne wielu klas funduszy, znacznie lepsze niż oprocentowanie lokat bankowych, spowodowały transfer środków do TFI. Niestety z uwagi na MIFiD II aktywa nie płyną do TFI z najlepszymi wynikami inwestycyjnymi, lecz głównie do tych należących do dużych grup bankowych. W efekcie konkurencja z punktu widzenia klienta została mocno ograniczona. Jednak niektóre nowe zarządy banków dostrzegają negatywne skutki aktualnego stanu rzeczy i wskazują na planowane zmiany w tym obszarze, ukierunkowane na szukanie wartości dodanej w ofercie dla swoich klientów. To może być szansa dla niezależnych TFI z bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, takich jak Rockbridge TFI, na powrót do oferty wybranych banków.Upatrujemy w tym dla siebie dużej szansy w przyszłym roku z uwagi na bardzo dobre perspektywy dla rynku długu skarbowego w 2025 r. Właśnie w tym segmencie rynku nasze wyniki inwestycyjne od wielu lat najbardziej pozytywnie wyróżniają się na tle konkurencji. Niezależnie jednak od tego prowadzimy intensywne działania nastawione na znaczne zwiększenie sprzedaży bezpośredniej w Rockbridge TFI. Realizujemy to poprzez zaoferowanie klientom bardzo innowacyjnej platformy BeGlobal, która dzięki braku opłat stałych za zarządzanie wraz z wbudowaną usługą doradztwa inwestycyjnego oraz robodoradztwa jest w naszej ocenie najbardziej innowacyjnym nowym produktem na rynku TFI w Polsce.

Robert Hoerberg prezes, TFI Allianz Polska