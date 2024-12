Pekao TFI najlepsze. Na podium Rockbridge i Allianz

Osiem głównych kategorii funduszy, wyniki w krótkich (6 i 12 miesięcy) i długich (36 i 60 miesięcy) okresach i 22 największe w Polsce TFI, które uwzględniliśmy w rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych według „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Tak powstał nasz ranking, który wyłonił zwycięzcę – Pekao TFI, które zgarnęło 66 z 480 pkt.

66 pkt zdobyło w naszym rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.

– Zwycięstwo Pekao TFI w rankingu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” to doskonałe podsumowanie pracy naszego zespołu inwestycyjnego. Cieszę się, że po raz kolejny pokazaliśmy powtarzalne, bardzo dobre wyniki zarządzania naszymi funduszami, które plasują je w czołówce na tle grup porównawczych – komentuje Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI, odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami. – Jako najdłużej funkcjonujące na rynku TFI dobrze wiemy, że utrzymanie wysokich wyników w dłuższym okresie i ich powtarzalność to właśnie to, czego oczekują nasi klienci. Cieszę się również, że ponownie udowodniliśmy, że potrafimy zarządzać na różnych rynkach i w bardzo zmiennych warunkach – dodaje.

63 pkt dały Rockbridge TFI drugie miejsce w klasyfikacji na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Wygrana nie przyszła jednak łatwo, bo drugie Rockbridge TFI zdobyło zaledwie o 3 pkt mniej. Na miejscu trzecim uplasowało się TFI Allianz Polska. Cała trójka to pierwsza liga, jeśli chodzi o fundusze dłużne – ich produkty zajmują czołowe lokaty w grupach porównawczych w krótszych i dłuższych okresach, a to kluczowy wskaźnik umiejętności zarządzających. Warto też podkreślić, że towarzystwa z miejsca drugiego i trzeciego nie należą do bankowych grup kapitałowych, które praktycznie zdominowały dystrybucję funduszy.