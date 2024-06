Ruszyło XVIII Forum Funduszy

Tegoroczne, XVIII Forum Funduszy otworzyła – tradycyjnie - Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA, a także Jarosław Skorulski, przewodniczący Rady IZFiA i prezes BNP Paribas TFI. Jak zaznaczyła Rusewicz, hasło: „w przemianie” powinniśmy odnieść do szerszego kontekstu, nie tylko technologicznej rewolucji, której jesteśmy dziś świadkami. - Rysuje się nowy porządek świata, a Polska stoi na drodze do wejścia do czołowych gospodarek – stwierdziła. Żeby jednak tak się stało, potrzebujemy znieść kilka barier rozwoju.

Reklama

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Nadchodzi tegoroczne forum branży funduszy inwestycyjnych W poniedziałek 17 czerwca rusza dwudniowe Forum Funduszy, flagowa konferencja środowiska asset menedżerów organizowana przez IZFiA.

- Żebyśmy nie zostali na peryferiach świata lecz dołączyli do głównych gospodarek, powinniśmy skupić się na kilku priorytetach. Potrzebna jest wspólna praca nie tylko środowiska rynku kapitałowego i funduszy, ale też rządu – podkreślił Skorulski.

Jednym z takich priorytetów jest budowa długoterminowych oszczędności. - Dają one bezpieczeństwo finansowe i dobrobyt. Powinniśmy się skupić na ustabilizowaniu systemu emerytalnego. Mieliśmy sporo zmian, które nie zawsze były dobrze odbierane. Do budowy długoterminowych oszczędności konieczna jest stabilizacja – podkreślił Skorulski.

Kolejna kwestia to zachęty dla obu strony rynku. - Rynek dzieli się na dwie części — popytową i podażową. Powinniśmy tworzyć takie warunki, aby zachęcać obie te strony, zarówno inwestorów, jak i spółki szukające finansowania — radził Skorulski.