Inwestorzy poprawili skuteczność na rynku forex, chociaż nadal większość traci

Nadal 72 proc. klientów traci na rynku forex. Średni wynik przypadający na jednego inwestora w 2025 r. uległ jednak poprawie.

Publikacja: 27.03.2026 11:26

Przemysław Tychmanowicz

Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące rynku forex wskazują jasno: większość klientów nadal na nim traci. Dobra wiadomość jest jednak taka, że klienci zmniejszyli nieco swoje straty względem 2024 r.

Forex – bilans zysków i strat

Jak sobie radzą inwestorzy na rynku forex? Z analizy danych wynika, że większość aktywnych klientów (72 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W stosunku do roku poprzedniego, nieznacznie zwiększył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, przy czym średnia strata tych klientów spadła. Uwzględniając wszystkich klientów, łączne straty na rynku forex wyniosły 2,68 mld zł wobec 2,08 mld zł rok wcześniej. Liczba aktywnych inwestorów ze stratą zwiększyła się ze 174,2 tys. do 266,8 tys. Średnia strata na klienta spadła jednak z 11,9 tys. zł do 10,5 tys. zł.

Z kolei liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk wzrosła z 72,6 tys. do 102,9 tys. Ich łączny zysk wzrósł z 475,3 mln zł do 740 mln zł. Średni zysk na jednego klienta zwiększył się z 6,5 tys. zł do prawie 7,2 tys. zł.

Patrząc natomiast całościowo, na zyskowne i stratne pozycje, to w 2025 r. średni wynik na klienta wynosił 5,2 tys. zł straty. To jednak wynik lepszy niż w 2024 r., kiedy to strata wynosiła prawie 6,5 tys. zł.

Czytaj więcej

Maklerzy zaczęli rok od mocnego uderzenia. XTB znów poza zasięgiem
Biura maklerskie
Maklerzy zaczęli rok od mocnego uderzenia. XTB znów poza zasięgiem
Polacy na rynku forex. Jakie są wyniki?

Jak wyglądają statystyki, gdyby oprzeć się tylko na polskich rezydentach? W tej grupie stratę poniosło prawie 133,8 tys. klientów, wobec 82,1 tys. rok wcześniej. Ich łączne straty zwiększyły się z 1,29 mld zł do 1,63 mld zł, ale średnia strata spadła z 15,7 tys. zł do 12,2 tys zł. 

Liczba klientów, którzy zrealizowali zysk wzrosła z kolei z 34,8 tys. do 52,6 tys. Ich łączne zyski urosły z 305,7 mln zł do 439,5 mln zł, chociaż] średni zysk na klienta obniżył się z 8,78 tys. zł do 8,36 tys. zł. Patrząc całościowo na polskich klientów, średnia strata na klienta spadła z 8,4 tys. zł do 6,4 tys. zł.

To, co zaś może cieszyć brokerów działających na rynku forex, to fakt, że liczba klientów nadal cały czas rośnie. Patrząc na dane KNF i uwzględniając tych, którzy zarobili i stracili, to w 2025 r. aktywnych inwestorów było 369 tys. podczas, gdy w 2024 r. było ich około 24y7 tys.

