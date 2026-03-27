Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące rynku forex wskazują jasno: większość klientów nadal na nim traci. Dobra wiadomość jest jednak taka, że klienci zmniejszyli nieco swoje straty względem 2024 r.

Forex – bilans zysków i strat

Jak sobie radzą inwestorzy na rynku forex? Z analizy danych wynika, że większość aktywnych klientów (72 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W stosunku do roku poprzedniego, nieznacznie zwiększył się odsetek klientów, którzy ponieśli stratę, przy czym średnia strata tych klientów spadła. Uwzględniając wszystkich klientów, łączne straty na rynku forex wyniosły 2,68 mld zł wobec 2,08 mld zł rok wcześniej. Liczba aktywnych inwestorów ze stratą zwiększyła się ze 174,2 tys. do 266,8 tys. Średnia strata na klienta spadła jednak z 11,9 tys. zł do 10,5 tys. zł.

Z kolei liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk wzrosła z 72,6 tys. do 102,9 tys. Ich łączny zysk wzrósł z 475,3 mln zł do 740 mln zł. Średni zysk na jednego klienta zwiększył się z 6,5 tys. zł do prawie 7,2 tys. zł.

Patrząc natomiast całościowo, na zyskowne i stratne pozycje, to w 2025 r. średni wynik na klienta wynosił 5,2 tys. zł straty. To jednak wynik lepszy niż w 2024 r., kiedy to strata wynosiła prawie 6,5 tys. zł.