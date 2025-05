Wybory tylko na chwilę osłabiły złotego. To cisza przed burzą?

Czytaj więcej Rynki Analitycy: Wyniki wyborów zwiększają niepewność na krajowej giełdzie Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich zostały negatywnie przyjęte przez inwestorów. Zdaniem analityków druga tura będzie miała kluczowe znacznie dla postrzegania krajowego rynku akcji przez inwestorów.

Chwila słabości

Czy poniedziałkowe zachowanie złotego może świadczyć o tym, że temat wyborów prezydenckich nie jest aż tak istotny dla naszej waluty? I tak, i nie. Z jednej strony złoty podatny jest przede wszystkim na czynniki zewnętrzne, ale z drugiej strony pojawił się także lokalny czynnik niepewności. To też tłumaczyłoby początkowe osłabienie złotego.

– Złoty w poniedziałek rano pozostawał pod wpływem wydarzeń politycznych. Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaskoczyła względem tego, co pokazywały dotychczasowe sondaże. Rynki finansowe nie doszacowały poparcia dla prawicowych kandydatów (Nawrocki, Mentzen, Braun). W efekcie walka polityczna przed finalnym rozdaniem 1 czerwca (druga tura) może być dość wyrównana, co podbije niepewność co do ich ostatecznego wyniku, a tego inwestorzy nie lubią – wskazuje Marek Rogalski z DM BOŚ.

Marcin Kiepas, analityk Tickmillu, wskazuje, że poniedziałkowa słabość polskich aktywów o niczym jeszcze nie świadczy. – Wyniki I tury wyborów prezydenckich zostały w mediach okrzyknięte jako zaskakujące, co zbiegło się ze spadkami na giełdzie w Warszawie i osłabieniem złotego, ale to zwykła koincydencja czasowa. Wyniki te bowiem o niczym nie rozstrzygają, a poniedziałkowe zachowanie rynków to efekt pogorszenia nastrojów na rynkach globalnych – uważa Kiepas.

Czytaj więcej Finanse Poniedziałek na GPW: wyborczy strach, Ghelmaco płaci na czas, PKP sprzedaje Otwarcie nowego tygodnia na GPW upłynął pod znakiem przeceny. Inwestorzy żyli m.in. wynikami I tury wyborów prezydenckich. Ciekawych informacji dostarczyły też takie firmy jak Ghelamco, PKP Cargo czy też Asbis.

Scenariusze dla złotego

To jednak jeszcze nie koniec. Przed nami druga tura wyborów, a sprawa zwycięstwa w wyścigu o fotel prezydencki wydaje się być jeszcze bardziej otwarta niż przed I turą głosowania. Jakich scenariuszy można się spodziewać? – Pamiętając, jak jesienią 2023 roku giełda w Warszawie i złoty zareagowały na wyniki wyborów parlamentarnych, a także obserwując poniedziałkowe mocne wzrosty giełdy w Bukareszcie i umocnienie rumuńskiej waluty na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Rumunii proeuropejskiego burmistrza Bukaresztu, można przyjąć, że ewentualna wygrana Karola Nawrockiego, który kojarzony jest raczej z polityką antyeuropejską, spowoduje reakcję rynków odwrotną do tej z 2023 roku. Mianowicie spadki na giełdzie i osłabienie złotego. Inwestorzy mogą obawiać się zaostrzenia sporu na linii rząd–prezydent, co zwiększy niepewność w gospodarce, opóźni obniżki stóp procentowych i odbije się na wzroście gospodarczym – mówi Kiepas. Analitycy Commerzbanku również zwracają uwagę, że ewentualna wygrana Nawrockiego mogłaby wzmocnić niepewność wobec polskich aktywów, w tym m.in. złotego.