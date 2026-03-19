Grupa Klepsydra
Klepsydra realizuje zapowiedzi. W planach na 2026 r. były co najmniej dwa przejęcia – o jednym właśnie poinformowano.
– Przejmujemy największego konkurenta firmy Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe (należy już do grupy Klepsydry – red.) – firmę Glob, z którą od wielu lat walczymy o miano lidera rynku w tym segmencie. Tak jak w przypadku innych przejętych przez nas firm, będziemy dalej rozwijać firmę Glob i jej działalność – zapowiada Marek Cichewicz, prezes grupy Klepsydra.
Pogrzebowa grupa ma za sobą udany rok. Deklaruje, że nie zwolni tempa. Na obecny rok zapowiada dwie akwizycje i wypłatę dywidendy.
Klepsydra realizuje opublikowaną w połowie 2023 r. strategię konsolidacji polskiego rynku pogrzebów. Od debiutu na GPW przejęła już 7 spółek. Ma teraz 11 podmiotów w grupie kapitałowej, w tym 3 krematoria. Zarząd podkreśla, że najnowsze przejęcie podwoi działalność firmy w segmencie międzynarodowego transportu osób zmarłych i ich prochów, dając możliwość wypracowania kolejnych wzrostów.
Pierwszy etap transakcji obejmuje dokapitalizowanie Globu przez Klepsydrę. Klepsydra obejmie 1000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny w wysokości 7,5 mln zł. Wtedy będzie posiadała 91 proc. udziałów. Drugi etap transakcji obejmuje wystąpienie dotychczasowych wspólników z Globu. Wszystkie udziały posiadane przez nich zostaną umorzone za wynagrodzeniem w wysokości 9,4 mln zł zapłaconym przez Glob na rzecz dotychczasowych wspólników. Po przeprowadzeniu procedury umorzenia, Klepsydra stanie się jedynym właścicielem Globu.
– Glob to firma rodzinna, którą wraz z moimi braćmi, Jarosławem i Szymonem, budowaliśmy od blisko 30 lat. Osiągnęliśmy bardzo dużo. Glob to dziś czołowa firma w segmencie międzynarodowego transportu osób zmarłych i ich prochów. Przyszedł jednak czas na ograniczenie naszych działalności i skupienie się na rodzinie, zdrowiu oraz prowadzeniu lokalnej działalności pogrzebowej i kremacyjnej. Dlatego zdecydowaliśmy się na sprzedaż Glob spółce Klepsydra, która rozumie rynek pogrzebowy i wie, jak prowadzić ten biznes z sukcesem – komentuje Maciej Drejka, dotychczasowy prezes spółki Glob i jeden z jej wspólników.
Wyniki Globu nie zostały podane. Z kolei przychody grupy Klepsydra w 2025 r. wyniosły 58,2 mln zł i były o 28 proc. wyższe rok do roku. EBITDA wzrosła o 45 proc. do 10 mln zł. Zysk ze sprzedaży spadł do 6,7 mln zł z 7,9 mln zł, a operacyjny do 7 mln zł z 8,7 mln zł. Zysk netto skorygowany (nieuwzględniający odpisów wartości przejmowanych spółek oraz bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego z 2024 r.) wzrósł o 43 proc. do 5,5 mln zł.
Po publikacji wyników za 2025 r. zarząd podtrzymał zapowiedzi dotyczące planowanej wypłaty dywidendy. Spółka chce przeznaczać do 80 proc. zysków na rozwój i konsolidację rynku, a reszta może trafić właśnie na dywidendę.
Grupa w 2025 r. obsłużyła łącznie 13 242 pogrzeby, czyli o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba pochówków wzrosła o 44 proc. do 4 871, kremacji o 4 proc. do 9 210, a liczba sprzedanych miejsc na zarządzanych przez spółkę cmentarzach o 16 proc. do 311. Ponadto w zeszłym roku Klepsydra obsłużyła 621 zleceń międzynarodowego transportu zmarłych (wzrost o 1 proc.).
