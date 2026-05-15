– Pozytywnie oceniamy wejście w 2026 r. Pierwsze miesiące roku potwierdzają utrzymanie korzystnych trendów operacyjnych i sprzedażowych, a osiągane wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu. Spółka pozostaje dobrze przygotowana do dalszego rozwoju, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu Systems. – Polska to nasz najważniejszy i nadal bardzo perspektywiczny rynek, jednocześnie intensywny rozwój operacyjny oraz rosnąca skala zagranicznej działalności grupy przekładają się na systematyczną poprawę parametrów biznesowych. Oceniamy ten trend bardzo pozytywnie i dostrzegamy w nim dalszy potencjał do budowania wartości w kolejnych miesiącach i latach – zapowiada Fojudzki.

W I kwartale przychody Benefitu Systems wyniosły 1384 mln zł i były o 45 proc. wyższe rok do roku. Wpływ na wyniki miał przede wszystkim wzrost wolumenu kart sportowych i karnetów we własnych sieciach fitness, przy umiarkowanym wzroście ARPU na wszystkich rynkach. Grupa odnotowała 248 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego (oczyszczonego o koszty programu motywacyjnego oraz zdarzenia jednorazowe) oraz 230 mln zł zysku netto wobec 57 mln zł zysku netto rok wcześniej. Poziom zadłużenia netto grupy na koniec kwartału lekko się obniżył w porównaniu z końcem 2025 r.

Liczba kart w Polsce wzrosła o 12 proc. rok do roku, do poziomu 1872 tys. sztuk, natomiast na rynkach zagranicznych UE liczba kart sięgnęła łącznie 715 tys. sztuk. W Turcji na koniec pierwszego kwartału z kart MultiSport korzystało 62 tys. użytkowników, a Grupa posiadała 151 własnych klubów fitness (MAC).

– Podtrzymujemy ambitne cele strategiczne i finansowe na 2026 r. Koncentracja na rentownym wzroście, dalszym zwiększaniu efektywności operacyjnej oraz konsekwentnym rozwoju na perspektywicznych rynkach pozostaje kluczowym elementem strategii grupy – zaznacza Fojudzki.