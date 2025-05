Spółki mają obawy. Wiemy, jakich informacji żąda KNF

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Deregulacja działalności TFI. Co się zmieni i co jest jeszcze do zmiany? Wygląda na to, że krajowy rynek funduszy doczeka się przynajmniej niektórych zmian w przepisach, o jakie apelował od lat. Przepisy to jedno, bo żeby rynek mógł rozwinąć skrzydła, potrzeba też partnerskich stosunków z nadzorem.

KNF odpowiada

Poprosiliśmy o komentarz Komisję. W odpowiedzi na nasze pytania podkreśliła, że dane dotyczące osób blisko związanych z pełniącymi obowiązki zarządcze są konieczne do sprawnego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR. Dlatego zwróciła się do spółek o przekazanie list. Podkreśla, że powinny one być prowadzone w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne ustalenie tożsamości osób umieszczonych na liście. Nadzorca zaznacza też, że jego stanowisko w tej sprawie jest niezmienne od wielu lat.

– Celem jest zweryfikowanie, czy emitenci prowadzą listę z dochowaniem należytej staranności. Informacją umożliwiającą jednoznaczne ustalenie tożsamości osób umieszczonych na liście jest PESEL lub LEI – podsumowuje Komisja. KNF deklaruje, że dane te nie są gromadzone do innych celów niż nadzorcze.

Regulacyjne wyzwania

Na rynku głównym notowanych jest 406 spółek o łącznej kapitalizacji przekraczającej 2 bln zł, a na NewConnect 360 wartych niespełna 11 mld zł.

W ostatnich latach skala obowiązków i regulacji związanych ze statusem spółki giełdowej wzrosła. To pokłosie przede wszystkim unijnej legislacji, nie zawsze dopasowanej do rozmiaru polskiego rynku kapitałowego. UE deklaruje deregulację i wsparcie emitentów. Przejawem tego jest pakiet Omnibus zaproponowany w lutym przez Komisję Europejską. Ma on późnić objęcie obowiązkiem raportowania niefinansowego kolejnych firm.