GPW w I kwartale zanotowała rekordowe przychody, które wyniosły 132,3 mln zł. Licząc rok do roku jest to wzrost o około 12 proc. Wynik netto wyniósł 50,5 mln zł co z kolei oznacza wzrost o prawie 28 proc. Wskaźnik cost – to -income wyniósł 65,8 proc. i był najniższy od trzech lat.

Rekordowe przychody GPW to pochodna m.in. wzrostu obrotów na głównym rynku akcji. Od stycznia do marca 2025 roku osiągnęły one poziom 111,2 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 34,6 proc.. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,79 mld zł, notując wzrost o 36,7% rdr. W efekcie przychody z rynku finansowego wyniosły 85,1 mln zł co oznacza wzrost o blisko 15 proc.

GPW mocniejsza również na rynku towarowym

Pozytywne tendencje widoczne były również na rynku towarowym. Wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii, m.in. z tytułu obrotu gazem ziemnym oraz prawami majątkowymi, zrekompensowały z nawiązką spadek przychodów z obrotu energią elektryczną. W efekcie przychody Grupy w segmencie Rynku Towarowego wzrosły rok do roku o 9,1 proc., osiągając poziom 43,2 mln zł.

Koszty operacyjne grupy GPW w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosły o 5,3 proc. r/r do 87,0 mln zł. Był to czwarty kwartał z rzędu, w którym dynamika wzrostu przychodów była wyższa od dynamiki kosztów. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów (cost/income) obniżył się w minionym kwartale do 65,8 proc. z 69,9 proc. przed rokiem.