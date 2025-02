Szef MAP komentuje sytuację w Grupie Azoty i PGE oraz pomoc dla Rafako. "Jestem optymistą"

Pytany o kondycję finansową Grupy Azoty, dodał, że jest umiarkowanym optymistą. Inwestorzy giełdowi wydają się doceniać działania zarządu. – Sytuacja jest wciąż trudna, ale zarząd ma plan i doradców, którzy mu pomagają, a działania są oparte na konkretnych, profesjonalnych analizach. W zeszłym tygodniu spotkałem się z instytucjami finansowymi, które kredytują Azoty. Nie było łatwo, ale jestem zdeterminowany, żeby wspierać ten proces – mówi minister.

Bez decyzji o wydzieleniu węgla

Pytany o proces wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych wskazał, że zdaniem MAP aktywa węglowe generują jeszcze wartość, a przykład projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 pokazuje, że spółki mogą nadal realizować zielone inwestycje i równocześnie produkować energię z węgla.

- Spółki energetyczne zaczynają realizować wielkie inwestycje w OZE, a przechodzi to bez większego echa. Przykładem jest projekt Baltica 2, który będzie kosztował prawie 30 mld zł i w ramach którego zostaną wykorzystane środki z KPO – mówi minister.

Proces wydzielenia elektrowni węglowych to ważna kwestia dla kondycji finansowej spółek PGE, Enea i Tauron. Z naszych informacji wynika, że MAP ma świadomość, iż brak wydzielenia aktywów węglowych faktycznie będzie ciążył spółkom. Niektóre już zaprezentowały, jak sobie z tym poradzą. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że od spółek i ich zarządów będzie zależało to, jak sobie poradzą z tym problemem. MAP czeka jeszcze z decyzją dotyczącą wydzielenia węgla na na jedną z analiz, która pokaże koszty tego procesu po stronie państwa i spółek elektroenergetycznych. MAP potrzebuje jeszcze kilku tygodni na analizę.

List do spółek: Polacy patrzą wam na ręce

Minister odniósł się także do listu MAP do zarządów spółek dotyczącego sposobu zarządzania majątkiem firm. - List, który skierowałem do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, jest jasnym sygnałem: Polacy patrzą Wam na ręce, w związku z tym wam wolno mniej niż zarządom spółek w pełni prywatnych. Zarządy muszą zastanowić się kilkanaście razy nad podjęciem decyzji, nawet jeśli jest to w jakimś sensie zgodne ze standardem rynkowym. To, czy prezes jeździ tym czy innym modelem samochodu, nie byłoby bulwersujące samo w sobie, gdyby zdarzyło się w podobnej wielkości spółce w pełni prywatnej. Natomiast podkreślam, że głównym przesłaniem tego listu jest „Wam wolno mniej”. Moje zastrzeżenia budzi też postawa spółki wobec dziennikarzy (pisma przedprocesowe do dziennikarzy) – mówi minister odnosząc się nie wprost do ostatnich informacji dotyczących PGE.

Jak pomóc Rafako?

Minister Jaworowski był też pytany o trudną sytuację prywatnej firmy Rafako, która jest w procesie upadłości. MAP i Agencja Rozwoju Przemysłu pracują nad taką pomocą podobną, jakiej udzielono Hucie Częstochowa. - Pomoc dla Rafako jest wciąż możliwa, ale najważniejsi są ludzie, nie miejsca pracy. Rozumiem kontekst regionalny, ale podchodzimy do tego spokojnie i planujemy pewne rozwiązania. Musimy jednak pamiętać, że w ostatnich latach Rafako miało trudności z realizacją kontraktów i nie jest to spółka pod nadzorem MAP – powiedział minister dziennikarzom.