Vigo Photonics z rekordowymi przychodami. Ma apetyt na dalszy wzrost

W samym IV kwartale producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych odnotował nieco ponad 24 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Był to jednocześnie najlepszy kwartał w historii spółki.

Po raz kolejny wyraźny wzrost przychodów w ujęciu rok do roku zanotował segment wojskowy. Przychody segmentu w IV kwartale 2024 wyniosły 6,9 mln zł i były wyższe o ponad 89 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Łącznie w całym 2024 roku segment wojskowy wygenerował 23,2 mln zł, co rok do roku stanowi wzrost o ponad 78 proc. Rosnące przychody z segmentu wojskowego w 2024 r. zniwelowały efekt słabszej sprzedaży w segmencie przemysłowym, który zanotował rok do roku spadek obrotów o 11 proc, do 34 mln zł. - Jesteśmy zadowoleni z rekordowych przychodów osiągniętych w IV kwartale. Trend zwiększania przychodów z segmentu wojskowego nasila się, co jest widoczne w dynamikach tego segmentu widocznych zarówno w ostatnim kwartale, jak i całym roku. Sprzedaż segmentu rosła dzięki zamówieniom od stałych klientów z Polski oraz Europy, w tym Safran Aerospace, PGZ oraz innych europejskich kontrahentów. Z kolei segment przemysłowy znajduje się nadal pod presją słabszej koniunktury na europejskich rynkach oraz niższego zapotrzebowania na detektory w branży półprzewodnikowej, jednak sprzedaż powoli odbudowuje się - komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

- Warto podkreślić, że w IV kwartale ub.r. podpisaliśmy pierwsze zamówienie wolumenowe na tanie moduły detekcyjne dla chińskiego klienta, co także pozytywnie przełoży się na przychody segmentu w kolejnych kwartałach – dodaje.

Vigo Photonics z optymizmem patrzy na 2025 rok

Zarząd liczy na kontynuację pozytywnego trendu w przychodach w 2025 roku. - Przy zakładanym dalszym wzroście sprzedaży wojskowej w połączeniu z oczekiwanym odbiciem sprzedaży w segmencie przemysłowym, pozwala nam z optymizmem patrzeć na przychody 2025 roku - zakładamy wzrosty rok do roku w każdym segmencie – wskazuje Piotrowski.