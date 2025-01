Dystrybutorzy części do aut zbierają siły po trudnym 2024 roku

Nieco bardziej wynikami przekonuje ostatnio Inter Cars. – Sądzę, że 2025 r. jednak przyniesie poprawę, stąd jestem pozytywnie nastawiony do spółki. Zakładam, że złoty powinien się dalej osłabiać do euro i dolara, co będzie dodawać do dynamiki sprzedaży wyrażonej w polskiej walucie, a nie odejmować, jak miało to miejsce w 2024 r. Dodatkowo dynamika kosztów powinna również ulec zmniejszeniu ze względu na mniejszy wzrost płacy minimalnej. Sądzę, że konkurencja rynkowa pozostanie intensywna, co jednak nie powinno przeszkodzić spółce w poprawie wyników – uważa Pięta.

Eksperci w 2025 r. nie skreślają także Auto Partnera. – Przejściowym wyzwaniem jest zaostrzająca się konkurencja na rynku, która generuje presję na marżę, choć należy podkreślić, że Auto Partner nadal rośnie wyraźnie powyżej rynku, więc w długim terminie będzie beneficjentem konsolidacji branży. Być może więc niższe marże są obecnie niezbędną koniecznością dla przyszłego rozwoju – zauważa Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. – Umocnienie złotego względem euro w ujęciu r./r. powoli wygasa, a czynnik ten istotnie ograniczał dynamiki sprzedaży w tym roku, także wydaje się, że jest to przestrzeń do poprawy. Ponadto ożywienie gospodarcze w Europie powinno wspierać popyt na części samochodowe – argumentuje.

Atrakcyjne wyceny

Słabnące tempo wzrostu i presja kosztów sprawiły, że w 2024 r. inwestorzy mniej łaskawym okiem spoglądali na akcje dystrybutorów części. W okresie ostatnich 12 miesięcy cena walorów Auto Partnera zniżkowała o blisko 25 proc. Z kolei Inter Cars, dzięki odbiciu notowań w końcówce 2024 r., za ostatnie 12 miesięcy może się pochwalić jednocyfrową dodatnią stopa zwrotu. Mimo różnic w wydanych w ostatnich miesiącach rekomendacjach biur maklerskich wynika, że akcje obu dystrybutorów są niedowartościowane. W przypadku Inter Carsu średnia cena docelowa walorów sięga 633,50 zł, podczas gdy na rynku papiery spółki są warte 555 zł, co wskazuje na ok. 15-proc. przestrzeń do poprawy notowań. W przypadku Auto Partnera, którego akcje analitycy wyceniają na ok. 25 zł, potencjał wzrostu jest wyższy i wynosi prawie 40 proc.