Firmy czekają na wsparcie polskiego rynku biogazu i biometanu

Płocki koncern posiada obecnie trzy biogazownie. W 2023 r. wytworzyły łącznie około 20 mln m sześc. biogazu. Z cząstkowych danych wynika, że w ubiegłym roku zwiększyły produkcję o 11 proc. Orlen pierwszą biometanownię chce uruchomić w miejscowości Głąbowo w województwie warmińsko-mazurskim, co ma nastąpić w tym roku. Jej wydajności powinna przekroczyć 7 mln m sześc. biometanu rocznie. Grupa traktuje go jako zdekarbonizowane paliwo, które może być wykorzystywane jako nośnik energii odnawialnej, możliwy do zastosowania zarówno na potrzeby zewnętrzne (jako produkt w jej ofercie), jak i na potrzeby wewnętrzne (w produkcji).

Wkrótce Orlen opublikuje nową strategię, w której przedstawi pełne stanowisko w sprawie gazów odnawialnych, w tym roli, celów oraz ambicji dotyczących biogazu i biometanu w kolejnych latach. Niezależnie od tego trwają analizy kilkudziesięciu potencjalnych lokalizacji dla przyszłych instalacji biometanowych. Prowadzone są też prace projektowe zmierzające do rozbudowy już posiadanych instalacji biogazowych.

„Zaawansowana w tych działaniach jest spółka Orlen Południe, która zamierza zbudować na terenie zakładu produkcyjnego w Jedliczu biogazownię wraz z obiektami i infrastrukturą przynależną. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie instalacji pod klucz i będzie powiązana technologicznie z instalacjami wybudowanymi na potrzeby produkcji bioetanolu II generacji” – informuje koncern. Dodaje, że kluczowym surowcem będzie w tym przypadku wywar podestylacyjny, przy czym otrzymany biogaz, zawierający około 60 proc. metanu, będzie po odsiarczeniu i odwodnieniu kierowany do instalacji elektrociepłowni. Przewidywana planowana wydajność instalacji to minimum 1,9 tys. m sześc. biogazu na godzinę. Obecnie trwa postępowanie przetargowe dla tej inwestycji. Orlen Południe prowadzi również analizy w kierunku możliwości oczyszczania otrzymanego biogazu do biometanu i wykorzystywania go w celach transportowych.

Rozwój branży hamuje wydłużony proces administracyjny

Trzy biogazownie posiada również grupa Selena FM, a konkretnie należąca do niej Selena Green Investments, podmiot powołany kilka lat temu do realizacji różnego rodzaju projektów OZE. W tym roku firma chce ruszyć z ich rozbudową. Celem jest osiągnięcie dla każdej z instalacji zdolności produkcyjnych na poziomie minimum 1 MW. Na tym nie koniec. – Deweloperzy projektów, firmy wykonawcze oraz dostawcy substratów doceniają we współpracy z nami doświadczenie i możliwości, jakie daje zaangażowanie w projekt grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku polskim oraz zagranicznym. Na bieżąco analizujemy więc oferty, jakie do nas spływają z rynku, i jesteśmy otwarci na rozmowy o ewentualnym rozpoczęciu realizacji interesującego nas projektu, jeśli spełnia on nasze wymagania, zarówno pod kątem technicznym, jak i ekonomicznym – twierdzi Paweł Grzegorski, prezes Seleny Green Investments.

Dodaje, że spółka – zarówno na podstawie własnych obserwacji, jak i zleconych badań – podobnie ocenia potencjał rozwoju polskiego rynku biogazu i biometanu jak NCBiR. W jej ocenie dziś jest najlepszy czas, żeby w szeroko rozumianej branży OZE rozwijać perspektywiczne projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy chcące inwestować w biogazownie i biometanownie wciąż zderzają się jednak z wydłużonym procesem administracyjnym, który jest jednym z głównych czynników hamujących rozwój tego typu projektów. W efekcie od znalezienia odpowiedniej lokalizacji do końca procesu administracyjnego potrafi minąć nawet kilka lat. – Zmiany legislacyjne, które zaszły w ostatnim czasie, można określić jako pozytywne, ale w mojej opinii wciąż niewystarczające, żeby przyśpieszyć rozwój produkcji biogazu i biometanu w Polsce. Programy wspierające małe i mikroinstalacje nie wpłyną w sposób znaczący na wykorzystanie potencjału do produkcji biogazu, który mamy w naszym kraju – uważa Grzegorski. W jego ocenie istotny impuls mogłyby przynieść programy rządowe, które zachęciłyby do budowania średnich i większych instalacji (powyżej 1 MW), bo takie co do zasady są z punktu widzenia inwestorów uzasadnione ekonomicznie.

– Dodatkowo mimo bezdyskusyjnego potencjału, który mamy w naszym kraju w zakresie rozwoju produkcji biometanu, wciąż wiele jest do zrobienia w kwestii budowania świadomości lokalnych społeczności na temat potencjału projektów z obszaru OZE. Brak wiedzy i błędne postrzeganie tego typu instalacji jako niebezpiecznych, mocno odorowych generuje sprzeciw i protesty społeczności, co wpływa na opóźnienia w rozpoczęciu prac nad kolejnymi inwestycjami – informuje Grzegorski.